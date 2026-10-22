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▲李多慧（左）似乎完全沒化妝、戴口罩和帽子，一身黑現身賣場買食物，做足偽裝。（圖／李多慧Threads）

中央氣象局今（22）日發布中颱薔琵海上和陸上颱風警報，預估明日白天至晚間將是颱風最接近台灣、風雨最劇烈的時段，韓籍啦啦隊女神、「小龍女」李多慧稍早在社群平台分享和爸媽去好市多採買糧食的照片，不過女神看似全素顏又戴帽子和口罩，讓粉絲笑說：「我真的認不出來！」曝光的照片，地點在知名連鎖美式大賣場，李多慧戴著黑色遮陽帽、同色口罩，穿運動風衣自拍，還疑似沒有化妝，露出一雙深邃大眼睛，身旁媽媽則沒有任何遮掩，對著鏡頭開心比YA，有趣的是，爸爸在後方靠著手推車和手扶梯打哈欠，看起來十分疲憊。李多慧寫下：「馬上跟爸爸媽媽來好市多買糧食了，大家颱風天都要注意安全喔！」粉絲紛紛表示，「媽媽很好認，應該等下就被包圍了」、「包得好，免得粉絲一堆無法買菜」、「多慧怎麼遮都沒用的！因為大家會先認出媽媽」、「第一眼以為右邊是多慧」、「包成這樣誰看得出來妳是大黑」、「還好沒露臉，不然好市多暴動了！」由於李多慧過去曾經不畏颱風威力、冒著風雨外出拍攝影片，粉絲也勸她這次不要再出門工作，以免危及自身安全，「多慧這次颱風天不要再出門拍Reels了，大家會很擔心妳」、「多慧和父母親在臺灣也請注意安全」、「公主也注意安全！」