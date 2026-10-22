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因強烈颱風薔琵來襲，台南市政府依據中央氣象署明(23)日風力預測，臺南市已達停班停課標準，宣布明天台南市停止上班、停止上課。黃偉哲下午也宣布災害應變中心二級開設，要求各局處全面落實防颱整備，尤其加強沿海及空曠地區的強風防範，確保市民生命財產安全。另經臺南市選舉委員會通知，依115年10月20日中央選舉委員會函知，原訂於明日舉辦臺南市第5屆直轄市長、市議員暨里長選舉候選人姓名號次抽籤，因颱風來襲，候選人號次抽籤改訂於115年10月27日舉行。因應強烈颱風「薔琵」來襲，台南市政府今（22）日下午召開防颱整備會議，市長黃偉哲主持會議時表示，隨著颱風路徑持續變化，對台南的影響已較原先預估增加，市府將密切掌握最新風雨預測。黃偉哲表示，薔琵颱風行進路線變化多端，原先各國氣象模式預測對台灣影響不大，後續逐漸修正為可能影響北台灣，如今暴風圈影響範圍持續擴大，台南也可能受到明顯影響黃偉哲強調，秋颱的威力往往不容小覷，各單位絕不能掉以輕心，必須密切掌握最新氣象資訊，提早做好各項整備，以因應颱風可能帶來的衝擊。根據成功大學防災研究中心於會中提出的情勢分析顯示，台南預計於今天下午列入陸上颱風警報範圍，明上午7級暴風圈可能接觸台南，預計24日上午逐漸脫離暴風圈。此次颱風對台南的影響以風勢較為明顯，今晚起風力將逐漸增強，明(23)日為主要影響時段，尤其沿海及空曠地區可能出現9至11級強陣風，預計24日白天起風勢逐漸趨緩。黃偉哲也提醒，緊接著就是光復節連續假期，各相關單位除須全力做好颱風期間的防災應變，也應預先規劃颱風過後的環境整理、交通疏導及市區秩序維持工作，務求在風雨趨緩後，儘速恢復正常生活秩序，讓市民安心迎接連假。台南市政府強調，將密切掌握中央氣象署最新颱風動態及各區風雨預測，並依相關規定審慎評估，儘速對外公布明(23)日是否停班停課，請市民留意市府發布的最新訊息。同時呼籲民眾，切勿因連假將至而鬆懈防颱準備，應及早固定戶外物品、檢查門窗及排水設施，颱風影響期間避免前往海邊、港區及空曠地帶活動，共同做好防颱措施，平安度過此次颱風。