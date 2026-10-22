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日本山梨縣富士河口湖飯店命案引發關注，38歲台灣女遊客井雲蓉被發現陳屍客房床上，警方隨後涉嫌依違反《銃刀法》逮捕另一名同團旅遊的27歲台灣女子楊閔涵，並於21日將楊女移送檢方。今（22日）案件有最新調查，楊姓女嫌有疑似自殘造成的手腕割傷。根據山梨放送報導，在日本山梨縣富士河口湖鎮的一家飯店內，台灣籍女子被發現身亡的案件。警方逮捕了一名持有菜刀的楊姓女子，隨後發現該名嫌犯手腕有疑似自殘造成的割傷。案件發生於19日上午，現年38歲的台灣籍井姓女子發現於富士河口湖鎮某飯店客房的床上，現場血流不止、已無生命跡象。被害人頸部有一處深達頸動脈的刺傷，研判為致命傷。遺體被發現時，同在房內的27歲台灣籍女子楊閔涵因非法持有菜刀被當場逮捕。據調查人員透露，嫌犯手腕留有疑似自行劃傷的痕跡。警方研判楊女可能出於某種原因企圖自殺，目前正朝此方向進行深入調查。報導提到，兩人均為同一個觀光旅行團的團員，於17日入境日本後，18日曾搭乘巴士遊覽忍野村的忍野八海以及富士河口湖町的大石公園等富士北麓地區的知名景點。