颱風薔琵逼近台灣，根據中央氣象署晚間最新風雨預報，原先下午4時風雨量未達停班停課標準的台北市，雨量已經上修。台北市長蔣萬安晚間8時宣布，明天台北市停班停課。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安傍晚也示警，台北市這次颱風影響雨勢較大的地區，在北投、士林、文山區，明天到星期六是影響最顯著的時候，所以呼籲民眾把握時間做好整備工作。 蔣萬安今早也說，密切關注颱風動態，昨天也到災害應變中心聽取各局處整備報告，有關大家關心停班課的問題，一定是傍晚聽取氣象團隊最新預測，根據相關風勢、雨勢是否達標討論，最終統一在8點對外報告。 相關新聞 明天停班課18縣市機率高！新北、高雄台南達標 薔琵颱風風雨預報拋停班課與台股脫鉤構想被蔣萬安競辦酸！沈伯洋嘆：不懂罵什麼沈伯洋拋停班課和股市脫鉤！蔣萬安競辦傻眼：不知權責在證交所？颱風最新動態！薔琵「路徑、登陸熱區、風雨、停班停課機率」一覽 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 薔琵蔣萬安台北市中央氣象署颱風