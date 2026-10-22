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颱風薔琵逼近台灣，根據中央氣象署晚間最新風雨預報，原先下午4時風雨量未達停班停課標準的台北市，雨量已經上修。台北市長蔣萬安晚間8時宣布，明天台北市停班停課。蔣萬安傍晚也示警，台北市這次颱風影響雨勢較大的地區，在北投、士林、文山區，明天到星期六是影響最顯著的時候，所以呼籲民眾把握時間做好整備工作。蔣萬安今早也說，密切關注颱風動態，昨天也到災害應變中心聽取各局處整備報告，有關大家關心停班課的問題，一定是傍晚聽取氣象團隊最新預測，根據相關風勢、雨勢是否達標討論，最終統一在8點對外報告。