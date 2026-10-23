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全台老屋已突破500萬戶，台北市老屋更是占比高達近六成，老屋對於居住安全和生活品質均造成影響，然而現在購屋成本過高，讓越來越多民眾專注在改造現有居住環境上。信義房屋旗下平台信義居家表示：要把老屋打造為夢幻家居，兩大關鍵在於基礎安全強化與結構更新，整體工程也通常分為拆除工程、基礎工程及裝修工程三大階段；預算部分，單坪價格大概可預抓在8至 12 萬元之間，房屋總價的10%以上。為助消費者能更便捷打造居家空間，即日起至6月30日，信義居家針對裝修客戶推出「裝修滿百萬 萬元家電3選1」活動，滿額即可獲贈萬元家電好禮。根據一般定義，屋齡30年以上的住宅就可被稱為老屋，信義居家分析，老屋不只是外觀老舊影響生活品質，更可能影響到居家安全，曾有一逾40年的老宅，因浴室防水層老化失效，陸續造成壁癌、龜裂與家具損壞，更波及到樓下住戶，不但需要完整翻修，還必須賠償鄰居大筆金額；而另一個案例則是屋齡15年的中古屋，屋況外觀保持得不錯，但做局部裝潢拆除牆面時，卻發現電線外皮已有脫落和破損跡象，恐產生短路及火災風險，評估後還是決定進行全室水電管線翻新。信義居家分析，老屋裝潢的關鍵在於基礎安全的強化與結構更新。整體工程可拆分為三大階段：1.拆除工程：由於老屋常見「拆開才知道」的狀況，施工初期常會因此發現牆體裂縫、管線鏽蝕、結構不穩等等問題，因此全面檢查與彈性預算就成為翻修的關鍵，這部分還包含拆除舊有裝潢後的清運作業費用；2.基礎工程：包含水電管線翻新、結構補強、進行全面的水電更新，老屋則要特別注意浴室與廚房區域的防水處理，原則上30年的老屋管線均建議全面翻新；3.裝修工程：則包含設計費、裝修工程費用，以及添購家具與家電的費用。而老屋裝潢的預算可預抓在每坪8-12萬之間，也可以房屋價格的10%來做預估，實際金額則取決於屋齡、所選建材、施工範圍與地點，屋齡越高，所需處理的基礎工程越多，包含結構補強與管線更新等，皆會影響價格，而找到專業的裝修團隊，也有助於節省溝通成本，更讓翻新成果更有保障。信義居家嚴選合法立案室內裝修業登記的裝修廠商，不只讓居家空間美化，更為了居家安全。為助消費者能夠更便捷的打造理想居家環境。