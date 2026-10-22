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侯友宜示警明早8時暴風圈進入 要求全面防颱戒備

薔琵颱風逼近，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報。新北市政府宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，明（23）日停止上班及上課。氣象署已於今（22）日17時30分發布陸上颱風警報，因應新北受颱風環流影響，新北市災害應變中心加強整備，已於今日13時30分提升為一級開設。新北市長侯友宜已指示市府團隊及各區公所務必上緊發條，落實各項防颱整備、預置機具與預防性疏散撤離作業。侯友宜表示，明日上午約8時起颱風暴風圈將進入新北市，風雨將持續加劇。針對強風可能帶來的危害，已嚴格要求工務局及各區公所針對市區招牌、施工中鷹架、廣告物、圍籬及路樹等落實強固措施；另外烏來區及坡地災害高風險區等易成孤島地區，須及早儲備足量民生必需物資，並提早預置台2線、台9線、台61線、台7乙線等易致災道路的搶修機具。針對民眾關心的交通及水門管制，已於今日16時執行堤外停車場只出不進管制，同時開放紅黃線停車，20時起將進行強制拖吊，並定於22時全面關閉橫移門。侯市長特別提醒，大樓有地下室者務必先行測試防水閘門啟閉，低窪及易積淹水地區民眾請及早準備儲水及乾糧，如有沙包需求可向各區公所領取。侯友宜呼籲，今（22）日北海岸和東北角沿海預估將出現8至10公尺波高，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪、釣魚及從事山區活動，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資，並留意橫移門關閉資訊。如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。