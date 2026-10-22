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颱風薔琵來襲，台北市長蔣萬安今（22）晚8時宣布台北市明天停班停課，隨後他的臉書秒被網友灌爆，有網友大讚他「台北安可」、「最帥市長」，也有網友質疑「選舉到了才放假」。不過他本人則在臉書表示，氣象團隊預估，明天上午到週六傍晚，是風雨影響臺北市最明顯的時段，市區可能出現大雨及8至11級強陣風，山區雨勢更可能達到豪雨等級，出現13-15級強陣風，提醒市民朋友，颱風天待在家，最安全、也最溫暖。蔣萬安說，根據中央氣象署及氣象團隊最新預報資料，並經基北北桃四市共同討論，宣布臺北市明天停止上班、上課。今天一早前往長安抽水站視察；下午再陸續前往辛亥生態公園地下滯洪池、木柵路雨水下水道清疏現場及捷運南環段工區，逐一確認抽水、滯洪、排水及工區防颱整備是否到位。蔣萬安表示，他晚間再次到臺北市災害應變中心（EOC）主持防颱工作會報。面對颱風可能帶來的影響，已要求臺北隊嚴陣以待，落實每一項防颱準備。蔣萬安也指出，這幾天市府團隊持續針對溝渠清疏、抽水設備、行道樹、山區邊坡、工地圍籬及塔吊等全面巡查；各區公所也已掌握轄內易積淹水風險，以及高齡、獨居與弱勢市民名冊，隨時準備提供協助。蔣萬安提醒，風雨逐漸增強，提醒市民朋友做好居家防颱準備，固定陽台盆栽及懸掛物、清理排水孔，並備妥必要物資；避免前往山區、河川及河濱地區，也請持續留意最新氣象與市府防災資訊。臺北隊會持續堅守崗位、隨時應變，全力守護每一位市民的安全。