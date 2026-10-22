薔琵颱風的風雨影響逐漸明顯，中央氣象署發布「豪雨特報」，今（22）日晚上至明（23）日，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺北市山區、新北市山區、桃園市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、桃園市地區、宜蘭縣地區、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、臺北、新竹、苗栗、花蓮地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率。
🟡115/10/22 發布豪雨特報
◾影響時間：22日晚上至23日晚上
◾超大豪雨：宜蘭縣山區
◾大豪雨：臺北市山區、新北市山區、桃園市山區
◾豪雨：北海岸、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區
◾大雨：基隆市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、花蓮縣
氣象署預報中心副主任伍婉華提醒，薔琵颱風持續逼近，今天晚間起桃園以北、基隆北海岸及宜蘭降雨將逐漸增加，局部地區可能出現大雨、豪雨，明天至周六上半天是風雨最明顯時段，北部、東部、中部山區慎防大雨或豪雨，北部山區將出現局部豪雨以上雨勢，東北部山區更要注意超大豪雨。
風力方面，氣象署指出，今天晚間起強陣風將從沿海逐漸擴及內陸，明天清晨至上午風勢更強，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，苗栗至高雄、宜花東及澎湖也須慎防強風。由於颱風移動緩慢，強風可能持續至周六中午過後才逐漸減弱。
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◾影響時間：22日晚上至23日晚上
◾超大豪雨：宜蘭縣山區
◾大豪雨：臺北市山區、新北市山區、桃園市山區
◾豪雨：北海岸、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區
◾大雨：基隆市、臺北市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、花蓮縣
風力方面，氣象署指出，今天晚間起強陣風將從沿海逐漸擴及內陸，明天清晨至上午風勢更強，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，苗栗至高雄、宜花東及澎湖也須慎防強風。由於颱風移動緩慢，強風可能持續至周六中午過後才逐漸減弱。
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