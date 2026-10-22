攤開台灣大賽歷史，僅有3次因為天氣因素導致延賽，最近一次就發生在上季的中信兄弟與樂天桃猿，第一次則為2010年兄弟象與興農牛，罕見3次延賽都有兄弟參與，成為有趣的神奇巧合。

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台灣大賽第一次延賽是2010年 兄弟象vs興農牛

去年曾因雨延賽4天 樂天桃猿雙王牌滿血復活

史上僅出現過3次延賽 每次都有兄弟參與

中職台灣大賽因雨延賽紀錄： 年份 對戰組合 日期 勝方 2010 兄弟象vs興農牛 10月20日~10月23日 兄弟象（4：0） 2025 中信兄弟vs樂天桃猿 10月22日~10月26日 樂天桃猿（4：1） 2026 中信兄弟vs味全龍 10月23日~？ ？



因應薔琵颱風台北市宣布停班停課，中職37年原定進行的台灣大賽G5也確定順延一日，改至本周六23日17：05開打，台灣大賽史上第一次延賽，發生於2010年兄弟象與興農牛G4開打前，當時兄弟象已經取得3連勝聽牌，10月20日在新莊球場的G4，因大雨最後改在23日開打，兄弟象靠洋投麥格倫發威，搭配周思齊開轟，終場6：1擊敗興農牛，以直落四橫掃奪下隊史第7冠。第2次延賽則在相隔14年後發生，也就是去年。中信兄弟與樂天桃猿進行的系列賽，22日G4開打前確定因大雨延賽，且因室外球場場地緣故，一口氣就是延期4天，直到26日才恢復。儘管樂天桃猿當時2勝1敗領先，但主要靠2大先發洋投威能帝、魔神樂取勝的他們，面臨不利局面，卻因多出4天休息，導致26日開打後，2大王牌左右護法滿血回歸，最終再取2勝，以4勝1敗擊敗中信兄弟封王。台灣大賽通常排在氣候較為穩定的10月下旬舉行，加上賽程安排緊密，除非遇到長時間或較大的雨勢影響場地，歷史上扣掉3次因上下半季直接封王、沒有打台灣大賽緣故，實際舉辦的33次台灣大賽中，因雨延賽狀況僅發生過3次，機率相當低，結果連同明天G5延賽在內，3次都有中信兄弟參與（包含前身兄弟象），成為神奇巧合。至於中信兄弟隊史包含前身兄弟象在內，加上目前正在進行的龍象大戰，總共參與18次台灣大賽，拿下其中8座冠軍、9次亞軍。