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76人迎戰騎士！ESPN看好76人勝率高達70.4%

雷霆強碰金塊：頭號爭冠熱門雷霆勝率75.4%穩居上風

NBA 10月23日完整賽程表（台灣時間）

對戰組合（客隊 vs 主隊） 比賽時間 騎士 (Cavaliers) vs 76人 (76ers) 07:00 AM 金塊 (Nuggets) vs 雷霆 (Thunder) 09:30 AM

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美國職棒大聯盟（NBA）明（23）日雖然只安排了兩場比賽，但場場皆為話題十足的重頭戲。首場由費城76人迎戰克里夫蘭騎士，由於詹姆斯（LeBron James）今夏曾一度被視為可能鳳還巢加盟騎士，如今雙方早早交手，話題性十足。第2場則由奧克拉荷馬雷霆對決丹佛金塊，由當今呼聲極高的球星正面交鋒。《NOWNEWS》整理開幕戰完整賽程、分析與台灣轉播平台，讓球迷一次掌握10月23日的觀賽焦點。在首戰對決中，《ESPN》預測76人的勝率高達70.4%，而騎士僅有29.6%。76人在上一場對陣紐約尼克的賽前雖然不被看好，但全新的「4巨頭」迅速展現出驚豔的化學反應，尤其當詹姆斯、恩比德（Joel Embiid）都健康時，球隊展現出了聯盟頂級的防守上限，體力充沛的他們也成為被看好能拿下勝利的主因。騎士方面，雖然今夏未能網羅詹姆斯，但在自由市場簽下了潛力新星沃特森（Peyton Watson），上季場均繳出14.6分、4.9籃板、2.1助攻、1.1火鍋的他在攻防兩端表現亮眼，正好能填補騎士欠缺防守一哥的短板。雙方在進攻端皆具備一定下限，76人擁有球星優勢，騎士則以米契爾（Donovan Mitchell）的強攻及哈登（James Harden）與艾倫（Jarrett Allen）的擋拆為基礎。勝負關鍵將落在防守與替補陣容的續航力。第二場焦點賽事由雷霆對決金塊，《ESPN》預測雷霆的勝率高達75.4%，金塊則僅有24.6%。本季依舊是爭冠大熱門的雷霆，上一場對陣馬刺時展現恐怖火力，一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下32分、6籃板、4助攻、3抄截，再次繳出MVP級別的身手。此外，雷霆今年選進的新秀馬拉（Aday Mara）上一戰交手文班亞馬（Victor Wembanyama）時展現出極佳的防守表現，緊接著將正面迎戰約基奇（Nikola Jokic），將是對他防守能力的一大考驗。反觀金塊開季就必須面對西區頂級大魔王，陣容補強在今夏除了簽下德羅贊（DeMar DeRozan）外可說微乎其微。金塊能否在此役抗衡雷霆，很大程度取決於約基奇的身體狀態。若他能擺脫上季季後賽受傷病影響的低迷狀態，金塊或許還有機會與雷霆一搏，否則面對來勢洶洶的雷霆，這場比賽將是一場不小的苦戰。