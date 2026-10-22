薔琵颱風的風雨影響逐漸明顯，中央氣象署發布國家級警報等級的「颱風強風告警」，範圍包括苗栗、彰化、台中、雲林、台東，務必注意致災強陣風，可能達11級以上，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
🟡115/10/22 颱風強風告警
◾陸上警戒區域
<臺東縣>--蘭嶼鄉
<苗栗縣>--苑裡鎮
<臺中市>--大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區
<彰化縣>--鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉
<雲林縣>--麥寮鄉
颱風強風告警是氣象署針對可能出現極端強風的地區發布的警示，當預測平均風力達12級以上，或陣風達14級以上時，便可能啟動告警，透過手機災防告警系統等管道提醒民眾。與一般颱風警報主要說明颱風動態及警戒範圍不同，強風告警更著重特定地區的風力威脅，提醒民眾遠離招牌、施工圍籬及其他容易被強風吹落的物品，並做好防風措施，降低強風吹襲帶來的安全風險。
氣象署提醒，今天晚間起強陣風將從沿海逐漸擴及內陸，明天清晨至上午風勢更強，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，苗栗至高雄、宜花東及澎湖也須慎防強風。由於颱風移動緩慢，強風可能持續至周六中午過後才逐漸減弱。
針對風力強度與災害的關係，中央氣象署也說明，目前風的強弱程度，是以國際通用的「蒲福風級（Beaufort scale）」形容，而蒲福風級的最大等級就是17級。
氣象署表示，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難」。8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。
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◾陸上警戒區域
<臺東縣>--蘭嶼鄉
<苗栗縣>--苑裡鎮
<臺中市>--大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區
<彰化縣>--鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉
<雲林縣>--麥寮鄉
氣象署提醒，今天晚間起強陣風將從沿海逐漸擴及內陸，明天清晨至上午風勢更強，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，苗栗至高雄、宜花東及澎湖也須慎防強風。由於颱風移動緩慢，強風可能持續至周六中午過後才逐漸減弱。
氣象署表示，6級風會讓「樹枝搖動、電線發出呼嘯聲、張傘困難」。8級風「小樹枝被吹折，步行不能前進」。9級風「建築物有損壞，煙囪被吹倒」。10級風「樹被風拔起，建築物有相當破壞」。11級風以上則為「極少見，如出現必有重大災害」。
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