颱風薔琵持續逼近台灣，北北基桃今（22）日晚間宣布明（23）日停班課。《NOWNEWS今日新聞》整理雙北各大醫院開診概況，民眾若有相關疑問，可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。
台大醫院
因薔琵颱風來襲台北市停止上班，台大醫院（包括總院、兒童醫院）10月23日（週五）門診開設颱風門診（開診診次請至台大醫院網站查詢），急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查照常服務外，其餘停止服務。
馬偕醫院
馬偕醫院(北兒淡) 開設部分颱風門診，夜診暫停，住院及急診正常，其餘檢查與各項說明，請查詢官網。
長庚醫院體系
因應薔琵颱風來襲，長庚醫療體系醫院明天相關服務調整
基隆長庚：10/23(五)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。
台北長庚：10/23(五)門診、檢查(驗)皆暫停服務，透析服務照常。
土城醫院：10/23(五)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。
林口長庚：10/23(五)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。
桃園長庚：10/23(五)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。
台北榮總
北榮10/23(五)一般門診停診，並開設颱風特別門診，各項檢(查)驗、健檢暫停；住院及急診服務照常運作。
新光醫院
10/23（五）門診停診、急診及住院照常服務。
國泰綜合醫院
國泰綜合醫院10/23（五）原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。洗腎、急診及住院之必要服務照常。10月23日上午另開設颱風特別門診(內科、外科、婦兒科、心臟科)，詳情請洽官網。
汐止國泰綜合醫院
薔琵颱風來襲，汐止國泰綜合醫院10/23 (五)原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。另上午開設颱風特別門診(內科、小兒科)，詳情請洽官網。
北醫附醫
10/23 (五)開設颱風特別門診；急診、住院照常服務。
台北慈濟醫院
10/23 (五)上午開設颱風特別門診（內外婦兒共八診）；門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務。住院、急診、血液透析正常服務；相關服務異動請查詢醫院官網公告。
三軍總醫院
10/23 (五)為提供國軍同袍眷屬及民眾即時醫療服務，
內湖院區：上午診-一般內科、一般外科；下午診-一般內科、一般外科
汀洲院區：休診。
台北門診中心：休診。
振興醫院
10/23 (五)門診休診，開設內、外、心臟科上下午各一診，急診照常服務。
亞東醫院
10/23(五)上下午診實施颱風特別門診；
夜間門診暫停。颱風診看診科別含心臟內科、內科、神經內科、家醫科、心臟外科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科。
正常服務：急診、住院、抽血及血液透析。
暫停服務：一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車。
原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療。
雙和醫院
10/23(五)全日改為颱風特別門診，包含上午及下午開設內、外、兒科各一診，夜間門診暫停，原於10/23(五)掛號病友，請您自行選擇其他方便就診的時間再次掛號，另住院及急診維持正常運作，其餘詳情請見官網公告。
萬芳醫院
10/23(五)調整部分醫療服務
颱風領藥特別門診：內、外科上午及下午各開設一診，僅接受現場掛號，不提供網路掛號；夜間門診暫停。
正常服務：急診、門診手術、住院手術、住院、洗腎及接生服務維持正常運作。
慢箋領藥：服務時間為08:00–17:00。
暫停服務：全日一般門診、健檢、檢驗、檢查及復健服務。
台安醫院
10/23(五)休診1日，當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢。
北市聯醫各院區及附設院外門診
10/23(五)部分院區僅開立颱風特別門診。各附設院外門診全天停診；原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
各院區所舉辦的活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。
耕莘醫院
10/23(五)「新店耕莘、永和耕莘及安康耕莘」三院，上午及下午均開設颱風特別門診，夜間門診全面取消，以兼顧民眾就醫需求與醫護人員通勤安全。
各院區實際開診科別及醫師資訊，請依院方最新公告為準。提醒民眾颱風期間減少不必要的外出，如有就醫需求，務必注意自身安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
因薔琵颱風來襲台北市停止上班，台大醫院（包括總院、兒童醫院）10月23日（週五）門診開設颱風門診（開診診次請至台大醫院網站查詢），急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查照常服務外，其餘停止服務。
馬偕醫院
馬偕醫院(北兒淡) 開設部分颱風門診，夜診暫停，住院及急診正常，其餘檢查與各項說明，請查詢官網。
長庚醫院體系
因應薔琵颱風來襲，長庚醫療體系醫院明天相關服務調整
基隆長庚：10/23(五)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。
台北長庚：10/23(五)門診、檢查(驗)皆暫停服務，透析服務照常。
土城醫院：10/23(五)門診、檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析正常服務。
林口長庚：10/23(五)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常。
桃園長庚：10/23(五)門診(含門診手術)與檢查全部暫停服務，住院、急診及透析服務照常服務。
台北榮總
北榮10/23(五)一般門診停診，並開設颱風特別門診，各項檢(查)驗、健檢暫停；住院及急診服務照常運作。
新光醫院
10/23（五）門診停診、急診及住院照常服務。
國泰綜合醫院
國泰綜合醫院10/23（五）原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。洗腎、急診及住院之必要服務照常。10月23日上午另開設颱風特別門診(內科、外科、婦兒科、心臟科)，詳情請洽官網。
汐止國泰綜合醫院
薔琵颱風來襲，汐止國泰綜合醫院10/23 (五)原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停，洗腎、急診及住院之必要服務照常。另上午開設颱風特別門診(內科、小兒科)，詳情請洽官網。
北醫附醫
10/23 (五)開設颱風特別門診；急診、住院照常服務。
台北慈濟醫院
10/23 (五)上午開設颱風特別門診（內外婦兒共八診）；門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務。住院、急診、血液透析正常服務；相關服務異動請查詢醫院官網公告。
三軍總醫院
10/23 (五)為提供國軍同袍眷屬及民眾即時醫療服務，
內湖院區：上午診-一般內科、一般外科；下午診-一般內科、一般外科
汀洲院區：休診。
台北門診中心：休診。
振興醫院
10/23 (五)門診休診，開設內、外、心臟科上下午各一診，急診照常服務。
亞東醫院
10/23(五)上下午診實施颱風特別門診；
夜間門診暫停。颱風診看診科別含心臟內科、內科、神經內科、家醫科、心臟外科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科。
正常服務：急診、住院、抽血及血液透析。
暫停服務：一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車。
原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療。
雙和醫院
10/23(五)全日改為颱風特別門診，包含上午及下午開設內、外、兒科各一診，夜間門診暫停，原於10/23(五)掛號病友，請您自行選擇其他方便就診的時間再次掛號，另住院及急診維持正常運作，其餘詳情請見官網公告。
萬芳醫院
10/23(五)調整部分醫療服務
颱風領藥特別門診：內、外科上午及下午各開設一診，僅接受現場掛號，不提供網路掛號；夜間門診暫停。
正常服務：急診、門診手術、住院手術、住院、洗腎及接生服務維持正常運作。
慢箋領藥：服務時間為08:00–17:00。
暫停服務：全日一般門診、健檢、檢驗、檢查及復健服務。
台安醫院
10/23(五)休診1日，當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢。
北市聯醫各院區及附設院外門診
10/23(五)部分院區僅開立颱風特別門診。各附設院外門診全天停診；原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
各院區所舉辦的活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。
耕莘醫院
10/23(五)「新店耕莘、永和耕莘及安康耕莘」三院，上午及下午均開設颱風特別門診，夜間門診全面取消，以兼顧民眾就醫需求與醫護人員通勤安全。
各院區實際開診科別及醫師資訊，請依院方最新公告為準。提醒民眾颱風期間減少不必要的外出，如有就醫需求，務必注意自身安全。
更多「薔琵颱風」相關新聞。