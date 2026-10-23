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小孟老師分析今（23）日12星座運勢。牡羊座：工作：長輩熱心指導感情：愛的火花四溢財運：改善業務關係幸運色：亮紅色貴人：巨蟹小人：水瓶金牛座：工作：公關魅力強盛感情：溫馨家庭溝通財運：了解競爭趨勢幸運色：橙色貴人：水瓶小人：金牛雙子座：工作：解決麻煩問題感情：陪伴彼此生活財運：可以安穩投資幸運色：白色貴人：天秤小人：雙子巨蟹座：工作：任務順利完成感情：做些好的改變財運：驚喜消息到來幸運色：橙色貴人：雙魚小人：射手獅子座：工作：提供解決方案感情：愛人共同成長財運：掌握財務訣竅幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：魔羯處女座：工作：開拓更多商機感情：心手相連快樂財運：精簡營銷策略幸運色：亮紅色貴人：金牛小人：天蠍天秤座：工作：跨越陰暗恐懼感情：萬眾矚目創新財運：意外生意之財幸運色：灰色貴人：魔羯小人：處女天蠍座：工作：關注核心價值感情：易被異性關心財運：建立財務預算幸運色：白色貴人：處女小人：巨蟹射手座：工作：培養良好耐心感情：出門遇到艷遇財運：冷靜投資心態幸運色：橘色貴人：牡羊小人：獅子魔羯座：工作：客人回流變多感情：投入愛人懷抱財運：掌握市場趨勢幸運色：藍色貴人：射手小人：雙魚水瓶座：工作：獲得優異成績感情：得到溫柔呵護財運：加強資產配置幸運色：金色貴人：獅子小人：牡羊雙魚座：工作：適合工作談判感情：大膽告白成功財運：分析市場行情幸運色：玫瑰色貴人：雙子小人：天秤