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受到薔琵颱風影響，台北市宣布週五停班停課，也讓台股在連假前又提早休市一天，自週五一路休到下週一。沒想到，美股週四（22日）早盤大崩，費城半導體指數重挫近500點。美股主要指數週四早盤，截止至台灣時間晚間9點40分，道瓊工業指數下跌175點，跌幅0.33%；那斯達克指數重挫380點，跌幅1.43%；標普500指數下跌60點，跌幅0.78%；費城半導體指數大跌479點，跌幅4.17%。個股部分，台積電ADR下跌3%、英特爾與AMD重挫5%；記憶體族群方面，美光與SK海力士分別下跌2%、3%。不過，儘管美股科技股再度重摔在地，台指期夜盤起伏不大，仍勉強守在46200點大關。