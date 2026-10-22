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由於中颱薔琵逼近台灣，不少原訂23、24日在台演出的日韓藝人行程受到影響，目前已經確定延期的活動有韓國虛擬男團PLAVE台北演唱會、日本樂團Novelbright台北演唱會、2026花蓮韓流原聲演唱會、韓國女神JESSICA台北演唱會，其中JESSICA、Novelbright均延至明年開唱，花蓮韓流拼盤演唱會則是往後順延一天。此外，視23日停班課政策滾動式調整的為MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI演唱會、工藤靜香台北演唱會，尚未宣布的則是韓團TWS高雄巡迴演唱會。1.原訂時間與地點：10月23日（五）｜國立體育大學綜合體育館（林口體育館）全新演出日期：因應當地政府宣布停班停課政令，原定於10月23日（五）演出場次確定將延期至10月25（日）19:30在原場地舉行；24日場次目前維持不變（依主辦單位後續公告為準）。退票處理方式：持有10月23日原票券的觀眾可持原票券入場，若因改期無法出席的後續退票或相關配套措施，請密切留意主辦單位Applewood Taiwan的官方公告。2.原訂時間與地點：10月24日（六）｜新北市工商展覽中心全新演出日期： 延至2027年2月13日（六），地點維持於新北市工商展覽中心不變。退票處理方式： 因改期而無法到場的歌迷，主辦單位「和協整合行銷」將於日後另行公告詳細門票退票辦法。3.原訂時間與地點：10月24日（六）、25日（日）｜花蓮市東大門廣場全新演出日期： 調整為10月25日（日）與10月26日（一）。卡司與時間調整：10月25日（日）19:00-22:00：Matzka、TNX、Xdinary Heroes、BTOB、孝琳 HYOLYN。10月26日（一）18:00-21:00：AtHeart、梁文音、SHAUN、李彩演 LEECHAEYEON、厲旭 RYEOWOOK。4.原訂時間與地點：10月24日（六）18:00｜國立臺灣大學綜合體育館1樓全新演出日期：2027年2月20日（六）18:00｜國立臺灣大學綜合體育館1樓（原場館）退票處理方式：原票券可直接入場，若因時間無法配合需辦理全額退票，受理期限為2026年10月21日至11月6日止。