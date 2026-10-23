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📍捷運、機捷異動

▲台北捷運10月23日全線營運。文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線，調整班距約12分鐘。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲新北捷運10月23日全線營運，但將調整班距時間，如遇強風達標，列車將依安全標準降速或暫停營運。（圖／新北捷運臉書）

▲因應薔琵颱風，桃園機場捷運10月23日全天取消直達車及加班車。（圖／桃園捷運提供tymetro.com.tw）

▲因應市府宣布停班停課，台中捷運10月23日將調整為班距為15分鐘一班。（圖／台中捷運臉書）

▲高雄捷運、高雄輕軌10月23日調整各路線班距時間，並視風雨狀況調整營運模式。（圖／高雄捷運 x 高雄輕軌臉書）

▲高鐵10月23日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，以加強服務旅運需求。（圖／台灣高鐵）

▲台鐵10月23日交通異動一次看。10月23日對號列車全面停駛，非對號列車部分路線也停駛。（圖／國營臺灣鐵路股份有限公司﻿提供）

▲林鐵本線10月23日、24日停駛；支線10月23日停駛，10月24日配合遊樂區開放時間營運。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

薔琵颱風（CHAMPI）逼近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，根據行政院人事行政總處公告，《NOWNEWS今日新聞》統整10月23日（周五）交通異動資訊，包括捷運、機捷有沒有開、高鐵會停駛嗎、台鐵火車會不會停駛，以及怎麼退票等資訊，透過本文供讀者一次掌握最新消息。今天10月23日全線營運。「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」調整班距約12分鐘，「南勢角站-大橋頭站重疊區段」約6分鐘；各路線視運量及風速狀況調整列車服務班距。平面、高架路段若風速過大將暫停營運，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即會依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線以及淡水信義線等地下段，將維持運轉，並依人潮狀況彈性調整班距。今天10月23日全線營運。因應新北市宣布停班停課，調整列車班距時間，如遇強風達標，列車將依安全標準降速或暫停營運。每30分鐘一班；V01至V09重疊路段班距為15分鐘。每30分鐘一班。每15分鐘一班。每15分鐘一班。今天10月23日全天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距。全天亦暫停A1台北車站、A3新北產業園區站之預辦登機及行李託運服務。今天10月23日全線營運。因應市府宣布停班停課，將調整為班距為15分鐘一班，並視旅運需求及天候狀況機動調整。今天10月23日全線營運，並調整各路線班距時間，後續視風雨狀況調整營運模式。10月23日晚上23時前班距15分鐘，23時後班距20分鐘。10月23日中午12時前班距20分鐘，12時後視風雨狀況調整營運模式。10月23日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。二、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。一、西部幹線：(一) 對號列車：全區間停駛。(二) 非對號列車：經海線列車全區間停駛、成追線列車停駛，其餘視風雨情形機動行駛。二、東部幹線：(一) 對號列車：全區間停駛。(二) 非對號列車：宜蘭線、北迴線停駛；臺東線(花蓮=臺東)視風雨情形機動行駛。三、南迴線：(一) 對號列車：全區間停駛。(二) 非對號列車：視風雨情形機動行駛。四、支線：(一) 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。(二) 平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。五、海風、山嵐、藍皮、鳴日及環島之星等觀光列車及科普列車今日停駛。自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。本線（嘉義－阿里山）10月23日、24日停駛；支線（祝山、沼平、神木線）10月23日停駛，10月24日配合遊樂區開放時間營運；已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持未使用之車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。