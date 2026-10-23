薔琵颱風（CHAMPI）逼近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，根據行政院人事行政總處公告，今（10/23）日台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、高雄市等20縣市停班停課，各地交通將有變動，其中高鐵全線正常營運、台鐵全線對號列車停駛、台北捷運則調整各路線班距時間。《NOWNEWS今日新聞》統整10月23日（周五）交通異動資訊，包括捷運、機捷有沒有開、高鐵會停駛嗎、台鐵火車會不會停駛，以及怎麼退票等資訊，透過本文供讀者一次掌握最新消息。
📍捷運、機捷異動
🟡台北捷運（台北捷運官網）
今天10月23日全線營運。「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」調整班距約12分鐘，「南勢角站-大橋頭站重疊區段」約6分鐘；各路線視運量及風速狀況調整列車服務班距。
平面、高架路段若風速過大將暫停營運，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即會依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線以及淡水信義線等地下段，將維持運轉，並依人潮狀況彈性調整班距。
🟡新北捷運（新北捷運官網）
今天10月23日全線營運。因應新北市宣布停班停課，調整列車班距時間，如遇強風達標，列車將依安全標準降速或暫停營運。
◼︎ 淡海輕軌：每30分鐘一班；V01至V09重疊路段班距為15分鐘。
◼︎ 安坑輕軌：每30分鐘一班。
◼︎ 環狀線：每15分鐘一班。
◼︎ 三鶯線：每15分鐘一班。
🟡桃園機場捷運（桃園機場捷運官網）
今天10月23日全天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距。全天亦暫停A1台北車站、A3新北產業園區站之預辦登機及行李託運服務。
🟡台中捷運（台中捷運官網）
今天10月23日全線營運。因應市府宣布停班停課，將調整為班距為15分鐘一班，並視旅運需求及天候狀況機動調整。
🟡高雄捷運、高雄輕軌（高雄捷運官網）
今天10月23日全線營運，並調整各路線班距時間，後續視風雨狀況調整營運模式。
◼︎ 高雄捷運：10月23日晚上23時前班距15分鐘，23時後班距20分鐘。
◼︎ 高雄輕軌：10月23日中午12時前班距20分鐘，12時後視風雨狀況調整營運模式。
📍高鐵異動與退票規則（台灣高鐵官網）
10月23日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
◼︎ 高鐵颱風退費、退票規定
一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
二、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
📍台鐵火車異動（台鐵官網）
◼︎ 10月23日異動
一、西部幹線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：經海線列車全區間停駛、成追線列車停駛，其餘視風雨情形機動行駛。
二、東部幹線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：宜蘭線、北迴線停駛；臺東線(花蓮=臺東)視風雨情形機動行駛。
三、南迴線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：視風雨情形機動行駛。
四、支線：
(一) 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。
(二) 平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。
五、海風、山嵐、藍皮、鳴日及環島之星等觀光列車及科普列車今日停駛。
◼︎ 退票、換票方式及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
📍阿里山林鐵異動（阿里山林鐵官網）
本線（嘉義－阿里山）10月23日、24日停駛；支線（祝山、沼平、神木線）10月23日停駛，10月24日配合遊樂區開放時間營運；已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持未使用之車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。
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🟡台北捷運（台北捷運官網）
今天10月23日全線營運。「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」調整班距約12分鐘，「南勢角站-大橋頭站重疊區段」約6分鐘；各路線視運量及風速狀況調整列車服務班距。
平面、高架路段若風速過大將暫停營運，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即會依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線以及淡水信義線等地下段，將維持運轉，並依人潮狀況彈性調整班距。
今天10月23日全線營運。因應新北市宣布停班停課，調整列車班距時間，如遇強風達標，列車將依安全標準降速或暫停營運。
◼︎ 淡海輕軌：每30分鐘一班；V01至V09重疊路段班距為15分鐘。
◼︎ 安坑輕軌：每30分鐘一班。
◼︎ 環狀線：每15分鐘一班。
◼︎ 三鶯線：每15分鐘一班。
今天10月23日全天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距。全天亦暫停A1台北車站、A3新北產業園區站之預辦登機及行李託運服務。
今天10月23日全線營運。因應市府宣布停班停課，將調整為班距為15分鐘一班，並視旅運需求及天候狀況機動調整。
今天10月23日全線營運，並調整各路線班距時間，後續視風雨狀況調整營運模式。
◼︎ 高雄捷運：10月23日晚上23時前班距15分鐘，23時後班距20分鐘。
◼︎ 高雄輕軌：10月23日中午12時前班距20分鐘，12時後視風雨狀況調整營運模式。
10月23日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
◼︎ 高鐵颱風退費、退票規定
一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
二、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
◼︎ 10月23日異動
一、西部幹線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：經海線列車全區間停駛、成追線列車停駛，其餘視風雨情形機動行駛。
二、東部幹線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：宜蘭線、北迴線停駛；臺東線(花蓮=臺東)視風雨情形機動行駛。
三、南迴線：
(一) 對號列車：全區間停駛。
(二) 非對號列車：視風雨情形機動行駛。
四、支線：
(一) 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。
(二) 平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。
五、海風、山嵐、藍皮、鳴日及環島之星等觀光列車及科普列車今日停駛。
◼︎ 退票、換票方式及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
本線（嘉義－阿里山）10月23日、24日停駛；支線（祝山、沼平、神木線）10月23日停駛，10月24日配合遊樂區開放時間營運；已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持未使用之車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。