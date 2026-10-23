薔琵颱風今（23）日傍晚預計沿台灣東北部海岸線北上，中央氣象署預報員伍婉華表示，颱風暴風圈及外圍環流受到地形影響，強度將逐漸減弱，預計明晚降為輕颱。不過，颱風仍可能滯留打轉，甚至不排除登陸東北角，最強風雨預計持續至明日清晨，若滯留時間拉長，也可能延續至上午。明（24）日共有21縣市風雨達停班停課標準，宜蘭山區慎防超大豪雨，北北桃竹苗則要留意大豪雨。《NOWNEWS今日新聞》將即時追蹤10月24日（週六）停班停課最新消息，並持續於本文更新，提供給讀者快速掌握。
🟡10月24日（週六）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：尚未宣布停班停課資訊。
新北市：尚未宣布停班停課資訊。
基隆市：尚未宣布停班停課資訊。
桃園市：尚未宣布停班停課資訊。
新竹市：尚未宣布停班停課資訊。
新竹縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍中部地區
台中市：尚未宣布停班停課資訊。
苗栗縣：尚未宣布停班停課資訊。
彰化縣：尚未宣布停班停課資訊。
南投縣：尚未宣布停班停課資訊。
雲林縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布停班停課資訊。
嘉義市：尚未宣布停班停課資訊。
台南市：尚未宣布停班停課資訊。
高雄市：尚未宣布停班停課資訊。
屏東縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布停班停課資訊。
花蓮縣：尚未宣布停班停課資訊。
台東縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布停班停課資訊。
連江縣：尚未宣布停班停課資訊。
金門縣：尚未宣布停班停課資訊。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
薔琵颱風今晚沿東北部北上！宜蘭防超大豪雨 21縣市達停班課標準
中央氣象署預報員伍婉華表示，薔琵颱風預計今日傍晚開始沿台灣東北部海岸線北上，即使颱風中心沒有直接接觸中央山脈，暴風圈與外圍環流掃過台灣時，仍會受到地形破壞，預料從今日起強度逐漸減弱，直到明晚降為輕度颱風。
颱風帶來的最強風雨從今日中午起已逐漸影響台灣，預計持續至明日清晨；若薔琵在附近海域滯留、打轉的時間較長，風雨影響也可能延後至明日上午。
根據中央氣象署今（23）日上午10時最新風雨預報，明（24）日共有21縣市的雨量或風力達到停班停課標準，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣及澎湖縣。不過，實際是否停班停課，仍由各地方政府依當地狀況決定。
伍婉華提醒，薔琵雖然逐漸減弱，但行進路徑仍貼近台灣，不排除颱風中心在滯留打轉期間登陸東北角陸地，各地風雨仍相當明顯。降雨方面，宜蘭山區預估可能出現超大豪雨，台北、新北、桃園、新竹及苗栗則須留意大豪雨發生。
🟡台灣停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍北部地區
台北市：尚未宣布停班停課資訊。
新北市：尚未宣布停班停課資訊。
基隆市：尚未宣布停班停課資訊。
桃園市：尚未宣布停班停課資訊。
新竹市：尚未宣布停班停課資訊。
新竹縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍中部地區
台中市：尚未宣布停班停課資訊。
苗栗縣：尚未宣布停班停課資訊。
彰化縣：尚未宣布停班停課資訊。
南投縣：尚未宣布停班停課資訊。
雲林縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布停班停課資訊。
嘉義市：尚未宣布停班停課資訊。
台南市：尚未宣布停班停課資訊。
高雄市：尚未宣布停班停課資訊。
屏東縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍東部地區
宜蘭縣：尚未宣布停班停課資訊。
花蓮縣：尚未宣布停班停課資訊。
台東縣：尚未宣布停班停課資訊。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布停班停課資訊。
連江縣：尚未宣布停班停課資訊。
金門縣：尚未宣布停班停課資訊。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
薔琵颱風今晚沿東北部北上！宜蘭防超大豪雨 21縣市達停班課標準
中央氣象署預報員伍婉華表示，薔琵颱風預計今日傍晚開始沿台灣東北部海岸線北上，即使颱風中心沒有直接接觸中央山脈，暴風圈與外圍環流掃過台灣時，仍會受到地形破壞，預料從今日起強度逐漸減弱，直到明晚降為輕度颱風。
颱風帶來的最強風雨從今日中午起已逐漸影響台灣，預計持續至明日清晨；若薔琵在附近海域滯留、打轉的時間較長，風雨影響也可能延後至明日上午。
根據中央氣象署今（23）日上午10時最新風雨預報，明（24）日共有21縣市的雨量或風力達到停班停課標準，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣及澎湖縣。不過，實際是否停班停課，仍由各地方政府依當地狀況決定。
伍婉華提醒，薔琵雖然逐漸減弱，但行進路徑仍貼近台灣，不排除颱風中心在滯留打轉期間登陸東北角陸地，各地風雨仍相當明顯。降雨方面，宜蘭山區預估可能出現超大豪雨，台北、新北、桃園、新竹及苗栗則須留意大豪雨發生。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
更多「薔琵颱風」相關新聞。