我是廣告 請繼續往下閱讀

日本山梨縣富士河口湖町飯店台女命案又有新進展！38歲台灣女遊客井雲蓉19日被發現陳屍客房床上，同團27歲台灣女子楊閔涵涉嫌違反日本《銃刀法》被捕，21日已移送檢方。日本山梨放送（YBS）22日引述搜查相關人士報導，楊女手腕上有疑似自己割的傷痕，警方研判她可能曾因某種原因試圖自殺，正朝這個方向調查。案件後續如何發展、楊女要多久才能回台灣，也引發外界關注。YBS報導，兩人都參加同一個觀光旅行團，17日入境日本，18日搭乘巴士遊覽忍野村的忍野八海，以及富士河口湖町的大石公園等富士北麓知名景點。19日上午8點左右，井雲蓉沒有在集合時間出現，飯店人員進房查看，發現她仰躺在床上，已經沒有生命跡象。司法解剖結果顯示，她的頸部左側有很深的刀傷，死因是失血過多。據日本山梨電視台（UTY）報導，房內沒有打鬥痕跡，死者身上也沒有抵抗傷；遺體被發現時，楊女人在同一個房間內，身上沾有血跡。警方在現場查扣一把沾血、刀刃約12公分的菜刀。NHK引述搜查相關人士報導，這把菜刀疑似是楊女在旅行團途中購買的。楊女在偵訊中承認持有菜刀，但目前沒有任何日媒報導她承認殺人。依照日本刑事程序，楊女21日上午被移送甲府地方檢察廳後，檢方必須在24小時內向法院聲請羈押。截至22日晚間，日本媒體還沒有報導法院的羈押決定，但楊女是外國人，在日本沒有固定住所，有逃亡風險，加上案情涉及人命，外界普遍認為法院准予羈押的機率很高。日本的羈押期限為10天，可以再延長10天，最長20天。若之後警方改以殺人罪再逮捕，羈押期限將重新起算。外界預估，10月底到11月初可能是案情的關鍵時間點，屆時警方才可能公布楊女對殺人嫌疑的說法。目前楊女只有持刀罪名，依日本《銃刀法》，最重可處2年以下徒刑或30萬日圓以下罰金。不過，如果檢方以殺人罪起訴，依日本《刑法》第199條，殺人罪可處死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑。日本法院判處死刑時，主要參考「永山基準」，被害人數是重要因素。實務上，只有一名被害人的殺人案很少判死刑，裁判員審判多判十幾年；若法院認定刀具是事先購買、屬於預謀犯案，刑期可能加重。此外，若檢方因楊女手腕上的傷痕，懷疑她案發時的精神狀態，可能聲請2到3個月的精神鑑定。若鑑定結果認定她犯案時「心神耗弱」，依法必須減刑；若認定「心神喪失」，則可能不起訴或判無罪。殺人案屬於裁判員審判，從起訴到判決通常需要1年以上。楊女如果在日本被判刑確定，也無法回台灣服刑。日本的《國際受刑者移送法》只適用於歐洲理事會受刑人移交公約的締約國，以及泰國、巴西、伊朗、越南等簽有雙邊條約的國家，台灣不在其中。台灣法務部目前也只把受刑人移交回德國、英國、丹麥、波蘭、瑞士這5國，名單中沒有日本。換句話說，若殺人罪成立，楊女必須在日本服完刑期。依日本法律，有期徒刑服刑滿三分之一即可申請假釋，但實務上通常要服完八成以上；無期徒刑法律上服刑10年後可申請假釋，但實務上多要關30年以上。出獄後，依日本《入管法》，在日本被判1年以上實刑的外國人，會被強制驅逐出境，而且永久不得再入境日本。楊女回台灣後，也可能面臨台灣的司法追訴。依台灣《刑法》第7條，國人在國外犯最輕本刑3年以上的罪，台灣仍可處罰，殺人罪符合這項規定。不過，依《刑法》第9條，如果已在外國服過全部或部分刑期，法院可以免除全部或一部分刑罰，因此實務上不會讓她重複坐兩次牢。案件仍在調查中，日本警方尚未以殺人罪逮捕楊女，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。