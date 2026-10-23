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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在2026年球季飽受左膝與右上臂不適困擾，未能以百分之百的健康狀態迎接季後賽。外界相當關注他是否會在休賽季立刻展開投球訓練，對此，道奇隊棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）在球季總結記者會上公開釋疑，明確否認動刀傳聞，並透露正在與大谷研擬全新的二刀流運用計畫，有可能會延後他登板投球的時程，全力瞄準10月季後賽的高峰。談到大谷翔平明年的二刀流規劃，弗里德曼坦言球隊正在重新思考投打啟動的時間點：「我們完全預期他明年會繼續登板投球，但在運作層面上，最重大的關鍵在於『他什麼時候開始投球』。究竟是要從開季立刻登板，還是要如何管理前1個月的局數並進行後續評估？」弗里德曼指出，球團汲取了今年的教訓，不會再預設大谷必須在開季第一天就以二刀流身分登場，而是將目標放在「如何撐過漫長的例行賽，並在關鍵的10月季後賽將他推向顛峰狀態」。因此，延後大谷新球季以投手身分亮相的時間、甚至先以指定打擊身分「單刀開季」，都是球團目前認真評估的方案。大谷翔平在今年賽季相隔3年再度以「開幕二刀流」亮相，但在進入打擊狀態通常最佳的6月時，左膝出現不適症狀，弗里德曼形容後續情況就像「打地鼠」般防不勝防；7月時大谷的右上臂也出現不適反應，導致投打兩端的負擔大幅加劇。針對球迷最擔心的身體狀況，弗里德曼在記者會上斬釘截鐵地表示，大谷的左膝與右上臂「完全沒有手術的選項」。醫療團隊一致建議大谷目前首要任務是充分休養，球團預期他能在明年春訓時以完全健康的狀態回歸。換言之，大谷休賽季並不會急於立刻展開高強度的練投，而是先讓身體徹底復原。「二刀流所帶來的價值無比巨大，找到實現它的最佳方式，是我們所有人的責任。」弗里德曼強調，球團絕不會單方面做決定，而是會與大谷翔平坐下來深入對話，通盤考量整體藍圖與細節，共同找出兼顧例行賽貢獻與季後賽續航力的最善策。面對未來的二刀流再出發，大谷翔平也展現強烈企圖心，堅定表示「我全都要做」。而這份全力以赴的決心，不僅包含場上永不放棄的二刀流挑戰，也涵蓋與球團充分溝通、在最理想的時間點重返投手丘的智慧策略。