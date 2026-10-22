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為應對日益嚴重的勞動力短缺問題並提升作業安全性，JR西日本宣布導入兩款新型鐵道維修機器人，分別是「重作業用單臂型機器人」與「量產型人形機器人」，並於近日向媒體公開展示。值得注意的是，其中一款外型激似電影哥吉拉裡的「機械哥吉拉」，掀起日本民眾熱議。根據NHK與產經新聞報導，JR西日本與機器人新創企業「人機一體」及日本信號共同開發，目的在降低維修人員高空墜落、觸電等工安風險，並預計縮減約三成的作業人力。今年 10 月起，「重作業用單臂型機器人」已率先於近畿地區投入營運；11 月起，「量產型人型」機器人也將以中國地區（本州西部）為中心陸續登場。人型機器人為2024 年 7 月導入的既有型號改良版，將機身寬度從原先的 1.5 公尺縮減至約 1.1 公尺。重量減半至約 300 公斤，此舉旨在讓機器人即使在狹窄空間內，也能更順暢地執行電力設備更換及樹木修剪等作業。同時將相當於吊車手臂的吊臂長度由 12 公尺延伸至 15 公尺。這不僅提升了狹窄空間與高空樹木修剪、塗裝作業的效率。另一款機器人的特色則是最高可抓取重達 120 公斤的物件並進行升降操作，這將使列車供電設備的更換工作得以在更少人力下完成。在公開展示當天，現場示範了更換重約 70 公斤金屬零件的過程；過去這項作業需要 5 人共同合作，如今只需 3 人配合機器人即可完成。JR西日本電氣技術室課長湯淺素弘表示：「透過引進機器人減輕作業人員的負擔，將打破年齡與性別等限制，讓更多多元人才皆能參與鐵道維修工作。」日本鐵道產業的人手短缺問題不僅限於維修保養，更已蔓延至列車駕駛員。對此，日本政府除了下修駕駛員考照年齡限制外，亦透過制度改革及產官合作，擴大對外籍人士與退伍自衛官的招募力道。在 172 家鐵道業者中，有 79 家（占 46%）表示「人力不足」。若扣除 JR、大型私鐵及公營地下鐵，僅看地方鐵道業者，140 家中更高達 68 家（占 49%）面臨人力缺口。不過，這兩款機器人公開後，在社群上意外掀起討論，因為其中一款的外形就像是機械哥吉拉，許多日本民眾表示，「他們看起來就像是要發動攻擊了」、「如果在晚上的平交道上看見這種傢伙，大概要嚇到尿褲子」，也有人吐槽，「這看起來能把那些沒禮貌的鐵道迷抓起來。」