官方宣布，光復節連假調整開放時間，預計10月24日（六）延後下午2:00免費入場松菸。

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2026台北蚤之市遇巴威延期又撞薔琵颱風！10/24延後2點：松菸免費入場

2026台北蚤之市 活動資訊

14:00

▲2026台北蚤之市不畏颱風登場。（圖／台北蚤之市提供）

日本古物貨櫃直送！摩登波麗領軍尋寶

▲摩登波麗 Modpoly3。（圖／台北蚤之市提供）

▲左起：日本古物、老紙愛好者的炸裂倉儲、掌中古物選。（圖／台北蚤之市提供）

人氣法式甜點來了！職人咖啡飄香

▲左起：雜魚咖啡 ZAKO Coffee、Pal Coffee。（圖／台北蚤之市提供）

▲左起：MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊、植蘊。（圖／台北蚤之市提供）

女高音快閃獻唱！百年留聲機黑膠派對

▲左起：澤田古物、台製靈魂老學校。（圖／台北蚤之市提供）

▲Stars Luv 明星名人愛心義賣。（示意圖／台北蚤之市提供）

2026台北蚤之市Taipei Flea Market歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！古董迷敲碗已久的最大古物市集，集結超過200家國內外品牌，不只開逛珍稀古物、設計家具，還可品嚐法式甜點、職人咖啡，享受現場歌劇演出。《NOWNEWS今日新聞》整理挖寶亮點一次掌握。歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！台北蚤之市表示，預計調整10月24日（六）開放時間。實際安排仍須視天氣狀況、政府公告及場地開放情況而定，可能進一步調整或取消。時間：（原訂11:00延後入場，暫定）地點：松山文創園區 北向及南向製菸工廠（一樓室內）活動：免費入場本屆特別集結日本古物商，將日式古道具、生活器皿、懷舊收藏，透過貨櫃直接運抵台灣。歐美設計家具選物名店「摩登波麗 Modpoly」，主理人小吳將再次展現混搭功力，推薦義大利與日本等地的經典設計師家具。還網羅「Vintage Americana 復古事」、「L&R Antiques」及「漫步昔拾・Notre Flâneries」等品牌，展出美國古董家具與英荷法式生活老件。而紙本收藏愛好者則可鎖定「WatchXO」、「老紙愛好者的炸裂倉儲」與「掌中古物選」，匯聚西方古書、自然圖鑑與台灣早期懷舊廣告紙品。以老宅空間與法式鄉村風情聞名的「MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊」，超人氣可麗露與費南雪都來了！咖啡控則有台北遼寧街的「雜魚咖啡 ZAKO Coffee」機車咖啡吧、宜蘭頭城的「Pal Coffee」可選。首次參與的永續品牌「植蘊 Planté」，則推出與營養師合作開發的機能輕食飲。特別邀請長期於信義區快閃演出的女高音「Kattie」，把劇院級表演搬到松菸，帶來古典歌劇美聲。現場同步策劃「台北主題黑膠特展」，精選30張珍稀唱片拼湊城市記憶。音樂活動輪番上陣：10月25日由DJ團隊「台製靈魂老學校」帶來經典黑膠選曲、10月26日則有「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版78轉蟲膠唱片。此外，韓國插畫家「Mellzz portrait」、日本插畫家「Airi Maeyama」等亞洲創作者也將帶來多元設計選品，現場更規劃永續工作坊與藝人王俐人參與的Stars Luv明星名人愛心義賣。