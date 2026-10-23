2026台北蚤之市Taipei Flea Market歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！官方宣布，光復節連假調整開放時間，預計10月24日（六）延後下午2:00免費入場松菸。古董迷敲碗已久的最大古物市集，集結超過200家國內外品牌，不只開逛珍稀古物、設計家具，還可品嚐法式甜點、職人咖啡，享受現場歌劇演出。《NOWNEWS今日新聞》整理挖寶亮點一次掌握。
2026台北蚤之市遇巴威延期又撞薔琵颱風！10/24延後2點：松菸免費入場
歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！台北蚤之市表示，預計調整10月24日（六）開放時間。實際安排仍須視天氣狀況、政府公告及場地開放情況而定，可能進一步調整或取消。
2026台北蚤之市 活動資訊
時間：10月24日（六）14:00-19:00（原訂11:00延後入場，暫定）
10月25日（日）11:00-19:00
10月26日（一）11:00-19:00
地點：松山文創園區 北向及南向製菸工廠（一樓室內）
活動：免費入場
日本古物貨櫃直送！摩登波麗領軍尋寶
本屆特別集結日本古物商，將日式古道具、生活器皿、懷舊收藏，透過貨櫃直接運抵台灣。
歐美設計家具選物名店「摩登波麗 Modpoly」，主理人小吳將再次展現混搭功力，推薦義大利與日本等地的經典設計師家具。還網羅「Vintage Americana 復古事」、「L&R Antiques」及「漫步昔拾・Notre Flâneries」等品牌，展出美國古董家具與英荷法式生活老件。
而紙本收藏愛好者則可鎖定「WatchXO」、「老紙愛好者的炸裂倉儲」與「掌中古物選」，匯聚西方古書、自然圖鑑與台灣早期懷舊廣告紙品。
人氣法式甜點來了！職人咖啡飄香
以老宅空間與法式鄉村風情聞名的「MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊」，超人氣可麗露與費南雪都來了！咖啡控則有台北遼寧街的「雜魚咖啡 ZAKO Coffee」機車咖啡吧、宜蘭頭城的「Pal Coffee」可選。首次參與的永續品牌「植蘊 Planté」，則推出與營養師合作開發的機能輕食飲。
女高音快閃獻唱！百年留聲機黑膠派對
特別邀請長期於信義區快閃演出的女高音「Kattie」，把劇院級表演搬到松菸，帶來古典歌劇美聲。現場同步策劃「台北主題黑膠特展」，精選30張珍稀唱片拼湊城市記憶。
音樂活動輪番上陣：10月25日由DJ團隊「台製靈魂老學校」帶來經典黑膠選曲、10月26日則有「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版78轉蟲膠唱片。
此外，韓國插畫家「Mellzz portrait」、日本插畫家「Airi Maeyama」等亞洲創作者也將帶來多元設計選品，現場更規劃永續工作坊與藝人王俐人參與的Stars Luv明星名人愛心義賣。
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歷經巴威颱風延期、如今又強撞薔琵颱風！台北蚤之市表示，預計調整10月24日（六）開放時間。實際安排仍須視天氣狀況、政府公告及場地開放情況而定，可能進一步調整或取消。
2026台北蚤之市 活動資訊
時間：10月24日（六）14:00-19:00（原訂11:00延後入場，暫定）
10月25日（日）11:00-19:00
10月26日（一）11:00-19:00
地點：松山文創園區 北向及南向製菸工廠（一樓室內）
活動：免費入場
本屆特別集結日本古物商，將日式古道具、生活器皿、懷舊收藏，透過貨櫃直接運抵台灣。
歐美設計家具選物名店「摩登波麗 Modpoly」，主理人小吳將再次展現混搭功力，推薦義大利與日本等地的經典設計師家具。還網羅「Vintage Americana 復古事」、「L&R Antiques」及「漫步昔拾・Notre Flâneries」等品牌，展出美國古董家具與英荷法式生活老件。
而紙本收藏愛好者則可鎖定「WatchXO」、「老紙愛好者的炸裂倉儲」與「掌中古物選」，匯聚西方古書、自然圖鑑與台灣早期懷舊廣告紙品。
以老宅空間與法式鄉村風情聞名的「MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊」，超人氣可麗露與費南雪都來了！咖啡控則有台北遼寧街的「雜魚咖啡 ZAKO Coffee」機車咖啡吧、宜蘭頭城的「Pal Coffee」可選。首次參與的永續品牌「植蘊 Planté」，則推出與營養師合作開發的機能輕食飲。
特別邀請長期於信義區快閃演出的女高音「Kattie」，把劇院級表演搬到松菸，帶來古典歌劇美聲。現場同步策劃「台北主題黑膠特展」，精選30張珍稀唱片拼湊城市記憶。
音樂活動輪番上陣：10月25日由DJ團隊「台製靈魂老學校」帶來經典黑膠選曲、10月26日則有「澤田古物」以百年古董留聲機播放原版78轉蟲膠唱片。
此外，韓國插畫家「Mellzz portrait」、日本插畫家「Airi Maeyama」等亞洲創作者也將帶來多元設計選品，現場更規劃永續工作坊與藝人王俐人參與的Stars Luv明星名人愛心義賣。