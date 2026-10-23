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挑戰世界大賽三連霸失利後，洛杉磯道奇隊休賽季的陣容重整備受關注。美國體育媒體《ClutchPoints》日前撰文拋出震撼交易提案，建議道奇隊應將主力重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）外帶800萬美元現金打包送往堪薩斯皇家隊，以換取潛力新秀投手潘吉尼（Shane Panzini），其核心目的正是為了清出外野先發空間，全力扶植21歲的超級新秀德保拉（Josue De Paula）。現年34歲的赫南德茲本季代表道奇出戰125場比賽，繳出打擊率0.267、16發全壘打、64分打點以及整體攻擊指數（OPS）0.759的穩定成績單。然而，美媒指出，若道奇想要在新賽季實現年輕化與戰力升級，就必須做出艱難抉擇。《ClutchPoints》分析，這筆交易提案若成真，對道奇而言最大的益處在於「清理外野打線卡位」：「這項交易能為球隊陣容騰出寶貴空間。唯有球團高層百分之百確信德保拉已經準備好接下外野常規先發任務時，道奇才應該推動這筆交易。」身為農場重點培育的21歲潛力新星，德保拉被球團寄予厚望，若赫南德茲離隊，他將能獲得充裕的發揮舞台。除了赫南德茲的外野騰空案之外，《ClutchPoints》還提出了第二項「大出血」交易方案，建議道奇送出農場潛力右投薩蘇埃塔（Christian Zazueta）與捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）至明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins），換來大聯盟生涯累計53勝的強投萊恩（Joe Ryan）。美媒分析，雙城隊目前捕手戰力面臨不確定性，且先發輪值處於飽和狀態；而道奇若能引進本季先發27場繳出7勝10敗、防禦率3.79的萊恩，將能未雨綢繆，為塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）若在休賽季投入自由球員市場離隊時，提前備妥先發輪值的頂級戰力。在連霸夢碎之後，道奇管理層在休賽季是否會大刀闊斧啟動交易、大膽讓年輕新秀接班，已成為大聯盟休賽季最受矚目的焦點話題。