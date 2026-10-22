（10/22 23:10更新，新增官方回應）

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中華電信客服打不通、新北斷訊重災區

剛宣布防颱整備就出包！眾酸：比停班課還準時斷線

經緊急搶修，已於晚間10時左右，行動網路語音和數據全數恢復正常。

全台20縣市才剛宣布明（23）日停班停課，但颱風還沒真的最逼近台灣時，中華電信今（22）日晚間8時許爆發大規模行動網路與語音異常災情，多地用戶反映，手機螢幕雖顯示5G訊號滿格，卻完全無法連線上網，甚至連一般電話也無法撥打，嘗試重新開機或開啟飛航模式皆無法解決，用戶氣炸怒轟：「颱風還沒來就先掛掉」，中華電信官方則在晚間11時許回覆：「已經修復完成」。PTT鄉民在八卦板發文求助，今晚8時許發現中華電信網路突然掛點，眾多新北市及各地用戶紛紛留言回報：「沒網路、語音不通」、「還以為自己沒繳電話費」。不少民眾急忙撥打客服專線求助，卻遇到客服響了一小時不接或全數忙線的情況，部分用戶嘗試切換至4G網路或詢問門市，傳出可能是基地台故障，詳細故障原因及影響範圍仍待官方確認。由於中華電信稍早前才剛發文宣稱完成全台防颱通訊整備，開通低軌衛星站台，並安排上百名工程師待命，沒想到風雨未至、網路先斷，瞬間湧入負評酸爆：「颱風還沒來，新北基地台就全掛了」、「提前部署到現在完全用不了」、「比停班課還準時斷網」。根據中華電信客服最新回覆：「與您說聲抱歉，現在有接獲通知新北地區，發生障礙異常情形，會影響到您目前的使用」。對此，中華電信官方在晚間11時許緊急回覆：「已經修復完成」。中華電信表示，今（22）日晚間約8時30分，行動網路傳輸設備發生異常，影響新北地區部分用戶上網及語音通話服務。