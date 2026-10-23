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▲一張看似截取日媒新聞報導的照片，上頭標題寫著「來自台灣的郭雪芙女士於山梨的飯店死亡」，引起大批網友恐慌。（圖／翻攝自微博）

日本山梨縣富士河口湖町於19日發生一起震撼台日的台灣遊客凶殺命案，死者為一名38歲台灣籍女子井雲蓉，不過疑似有網友以AI惡搞，將井女的姓名以日文翻譯成「郭雪芙」，由於郭雪芙也恰好和井女同齡，因此，郭雪芙的烏龍死訊昨（22）日深夜火速登上微博熱搜，讓經紀人不得不出面闢謠，強調女神「本人平安無恙」。昨天晚間，小紅書、微博和抖音瘋傳郭雪芙過世的消息，原來是一張看似截取日媒新聞報導的照片，上頭斗大標題寫著「衝擊！來自台灣的郭雪芙女士（38歲），於山梨的飯店死亡」引起網友恐慌，紛紛表示「到底是真的還是假的，郭雪芙能不能闢謠，求懂的人說一聲」、「拜託姐姐出來發聲一下，希望沒事...」所幸，郭雪芙在中國的粉絲團隨後發文，指出與經紀人求證後，對方表示「藝人本人平安無恙！該網傳消息為虛假信息，藝人目前平安，身心狀態良好，相關工作與生活均有序進行，不存在網傳相關情況！」對於網路上流傳自己的死訊，郭雪芙本人昨晚10點多在IG發布兩則愛貓的動態，也在最新貼文的留言區寫下「沒事喲」3個字，親自向外界報平安，網友們才終於鬆了一口氣，「沒事就好」、「嚇死我了！還好妳沒事！」