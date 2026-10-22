中華電信22日晚間出現重大網路斷線災情，許多用戶在社群平台「Threads」上發文表示，手機使用的5G網路明明滿格，但根本就不能上網，且災情多數都集中在新北市地區，引起熱烈討論。然而比較尷尬的是，在斷網災情之前，中華電信官方才宣布：「面對颱風來襲，通訊守護不等風雨來了才開始，整合陸空聯手強化通訊韌性。」結果薔琵颱風暴風圈都還沒觸陸，中華電信卻出現斷網災情，讓官方社群被灌爆。
中華電信提前部署「陸空聯手」！全力維持颱風期間通訊穩定
中華電信在晚間在臉書粉專、Threads發文表示：「面對颱風來襲，通訊守護不等風雨來了才開始！中華電信提前啟動全台行動通訊防颱應變，從地面通訊到太空衛星，全面強化通訊韌性，全台低軌衛星站台提前開通，地面傳輸若受風雨影響，多一道太空傳輸作為備援防線！」
中華電信說：「訊號6大重點防守區，低軌衛星行動車連線實測，完成實測待命，於符合應變程序機動出勤，上百名工程師與低軌衛星車整備到位，陸空雙重防禦，全力維持通訊穩定！」
晚間5G網路大翻車全斷網！用戶氣到灌爆官方社群帳號
結果沒想到發完文隔沒多久，中華電信爆出用戶5G網路連不上的問題，而且持續了約莫三小時，目前災情地點多數都集中在新北地區，尤其三重、板橋、土城、五股區等較為嚴重，對此，中華電信官方在晚間11時許緊急回覆，晚間約8時30分，行動網路傳輸設備發生異常，影響新北地區部分用戶上網及語音通話服務，經緊急搶修，已於晚間10時左右，行動網路語音和數據全數恢復正常。
許多民眾因為沒有網路使用，也紛紛到中華電信社群留言灌爆表示：「提前部署到現在行動網路完全用不了是嗎？」、「傻眼跟著放颱風假了是不是」、「陸空聯手是聯手把我的網路給截斷了嗎」、「還想說提前部署講的超強....結果晚上都沒有網路可以用，真的會哭」、「颱風都還沒來網路就掛，客服也沒人接，真的超級火大」、「最火大的是根本沒有客服人員，完全打不進去，那個AI語音助理到底是什麼，超爆難用」。
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中華電信在晚間在臉書粉專、Threads發文表示：「面對颱風來襲，通訊守護不等風雨來了才開始！中華電信提前啟動全台行動通訊防颱應變，從地面通訊到太空衛星，全面強化通訊韌性，全台低軌衛星站台提前開通，地面傳輸若受風雨影響，多一道太空傳輸作為備援防線！」
中華電信說：「訊號6大重點防守區，低軌衛星行動車連線實測，完成實測待命，於符合應變程序機動出勤，上百名工程師與低軌衛星車整備到位，陸空雙重防禦，全力維持通訊穩定！」
結果沒想到發完文隔沒多久，中華電信爆出用戶5G網路連不上的問題，而且持續了約莫三小時，目前災情地點多數都集中在新北地區，尤其三重、板橋、土城、五股區等較為嚴重，對此，中華電信官方在晚間11時許緊急回覆，晚間約8時30分，行動網路傳輸設備發生異常，影響新北地區部分用戶上網及語音通話服務，經緊急搶修，已於晚間10時左右，行動網路語音和數據全數恢復正常。
許多民眾因為沒有網路使用，也紛紛到中華電信社群留言灌爆表示：「提前部署到現在行動網路完全用不了是嗎？」、「傻眼跟著放颱風假了是不是」、「陸空聯手是聯手把我的網路給截斷了嗎」、「還想說提前部署講的超強....結果晚上都沒有網路可以用，真的會哭」、「颱風都還沒來網路就掛，客服也沒人接，真的超級火大」、「最火大的是根本沒有客服人員，完全打不進去，那個AI語音助理到底是什麼，超爆難用」。
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