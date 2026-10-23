（06:39更新，新增台東宣布全縣停班課）薔琵颱風持續朝西北轉北北西前進，中央氣象署表示，預估暴風圈在今（23）日凌晨接觸本島東部陸地，並從上午陸續籠罩全台。因應薔琵颱風帶來的風雨影響，今天10月23日共有21縣市宣布停班停課，北北基桃、竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花皆停班停課一日；金門縣則正常上班、上課。今早台東縣則緊急宣布停班課。《NOWNEWS今日新聞》將不斷更新10月23日（周五）停班停課最新通知，帶領讀者快速了解。
🟡10月23日（周五）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新北市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
基隆市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
桃園市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新竹市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新竹縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍中部地區
台中市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
苗栗縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
彰化縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
南投縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
雲林縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍南部地區
嘉義縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
嘉義市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
台南市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
高雄市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
屏東縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍東部地區
宜蘭縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
花蓮縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
台東縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍外島地區
澎湖縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
連江縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
金門縣：今（10/23）日正常上班、正常上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡薔琵颱風暴風圈今將觸陸！今天至明凌晨風雨最猛
根據中央氣象署表示，薔琵颱風以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行，持續朝台灣東部海面逼近，並於今（23）日至周六（24）日從東北近海通過，暴風圈預估在今（23）日凌晨接觸花蓮或台東陸地，氣象署已陸續發布海上、陸上颱風警報，由於颱風移動速度變慢，仍不排除有登陸宜蘭、北花蓮可能。
氣象署預估，今（23）日至明（24）日清晨，北部、東北部地區有陣雨，有大雨或局部豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。
明（24）日白天起北部地區及中部山區仍有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區有局部短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨後多雲。不過颱風接近台灣陸地時，可能發生不規則路徑表現，連帶對各地帶來的風雨影響較有不確定性，提醒民眾持續關注颱風最新動態。
🟡台灣停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
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📍北部地區
台北市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新北市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
基隆市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
桃園市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新竹市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
新竹縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍中部地區
台中市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
苗栗縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
彰化縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
南投縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
雲林縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍南部地區
嘉義縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
嘉義市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
台南市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
高雄市：今（10/23）日停止上班、停止上課。
屏東縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍東部地區
宜蘭縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
花蓮縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
台東縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
📍外島地區
澎湖縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
連江縣：今（10/23）日停止上班、停止上課。
金門縣：今（10/23）日正常上班、正常上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
根據中央氣象署表示，薔琵颱風以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行，持續朝台灣東部海面逼近，並於今（23）日至周六（24）日從東北近海通過，暴風圈預估在今（23）日凌晨接觸花蓮或台東陸地，氣象署已陸續發布海上、陸上颱風警報，由於颱風移動速度變慢，仍不排除有登陸宜蘭、北花蓮可能。
氣象署預估，今（23）日至明（24）日清晨，北部、東北部地區有陣雨，有大雨或局部豪雨，尤其北部及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；中部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨，南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。
明（24）日白天起北部地區及中部山區仍有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區有局部短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨後多雲。不過颱風接近台灣陸地時，可能發生不規則路徑表現，連帶對各地帶來的風雨影響較有不確定性，提醒民眾持續關注颱風最新動態。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
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