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新北市長選戰白熱化，民進黨參選人蘇巧慧接受資深媒體人趙少康的專訪，談到信民協會最新民調結果顯示，支持度已經領先對手、國民黨參選人李四川13%。對此，蘇巧慧表示，看到時確實相當驚訝，但仍要「戒慎恐懼」持續努力。不過，外界好奇這是否是受到「洋流」外溢影響？蘇巧慧說，9月初內參及媒體民調已經領先，現在可以順著洋流跑的更快。談起民調，蘇巧慧坦言，一開始確實輸給對手至少20%，但9月初「洋流還沒起來時」，她的內參民調或各媒體民調，開始進入領先的狀態。特別是在競選總部開幕當天，下大雨，大家穿著雨衣坐在下面，現場2萬多人，讓她非常感動，有感受到市民的喜歡、認同和支持，覺得「事有可為」。蘇巧慧強調，不會在民調贏的時候嘲笑對方，輸的時候抨擊民調機構，現在就是堅持立委工作，服務處天天開，在現有的工作基礎上擴大服務。至於洋流的部分，她說，這波熱情是前所未見，「洋流匯聚，雙北雙贏」。蘇巧慧把自己和沈伯洋的合作稱為「貓的報恩」，因為她和沈伯洋留學時就認識，兩人有20幾年的交情，完全不知道有一天會走到這個地方來，現在不只有機會在立法院成為同事，還同時出來競選雙北的市長。她已經把船隊打造好啟航，現在洋流來了，可以順著跑的更順，因為兩者是相輔相成的，所以不會擔心新聞版面被搶走，新北幅員大，提早佈局是自己做過最正確的決定。信民協會委託民調專家戴立安，10月13日公布新北市長選舉民調，蘇巧慧支持度為43.1％、李四川支持度為30％，兩人差距13.1個百分點。該民調委託單位為台北市信民兩岸研究協會，並委由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日進行到10月8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1073人（住宅電話750人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。