我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市警察萬華分局月初搜索西門町知名BDSM酒吧，但執法過程引發爭議，北市警更在20日臨時召開的「同志業務聯繫會報」中稱，帶回的52人都是「自願」，警方沒有強迫，遭到現場民眾影片打臉。政治評論員吳靜怡昨披露，北市警將人帶回警局時，當場被要求國外民眾支付現金1500元罰款。對此，萬華分局偵查隊長陳怡凱10度表示「我們分局沒有做裁罰」、「我們沒有收任何人的錢」，但面對記者追問有無向民眾要求此事，他稱可能是對方詢問可能觸犯的法律問題時的解釋。吳靜怡昨在社群軟體發文指控，台北市警察在「同志酒吧」違法搜索，還在第一時間欺騙副市長林奕華那些同志是「自願」被帶去警局，請問台北市長蔣萬安，你知道還有人當場被要求支付現金1500元罰款嗎？只因為他是老外好騙嗎？好險他身上沒現金先回飯店，請蔣萬安出來回答，到底要不要繳，更稱據說有兩個韓國人繳罰款了。陳怡凱針對吳靜怡的指控駁斥，稱「我們分局沒有做裁罰」，至於裁罰的法源是否就是《社維法》？陳怡凱說，社群上的該張照片沒頭沒尾，也看不懂她在寫什麼，「我跟你說結論，就是沒有用社維法做任何人的裁罰」。陳怡凱也否認原先警方要跟外國民眾收錢的指控，他說該張照片可能是對方有跟警方做法律詢問回覆，但因為照片沒頭沒尾，所以不確定當初到底說了什麼，但結論就是沒有收任何人的錢。不過記者從吳靜怡公布的照片資訊「警員王威凱」查詢，確實和2025年在西門町派出所服務的員警同名同姓。陳怡凱也證實有該名警察，但也重申「我們沒有收任何人的錢」。至於記者嘗試詢問其他問題，包括台北市副市長林奕華22日證實，出席的北市警代表會中稱，「帶回的52人都是『自願』，警方沒有強迫」，但民眾影片中，陳怡凱曾嗆「你們不是跟我們上去，就是被上銬」所言不符；陳怡凱說「其他問題我們沒有要回應，我們都已經進入司法程序了，那就讓司法去調查，就這樣」。另外警政署昨表示，調查報告已經送抵署內並且核備，將責請台北市政府警察局視案件調查結果，評估是否公開給媒體知道。陳怡凱堅稱「我剛才已經說了（其他問題沒有要回應），你有哪句話聽不懂？」