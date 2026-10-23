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民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受《少康戰情室》主持人趙少康專訪，被問到她的父親、前行政院長蘇貞昌在這場選戰中，對選情是資產還是負債？蘇巧慧直言，「是資產也是負債」，小時候得了演講比賽第一名，同學在吵架時還是會說「你爸爸是誰」，讓人覺得有點困擾。面對趙少康犀利的問答，蘇巧慧毫不閃躲、接球表示，小時候就知道要讓別人認同自己，做到100分是不夠的，必須和第二名拉開差距，要拉開到讓人覺得「獲得第一名是實至名歸」，就是要做到120分甚至150分才能證明自己。蘇巧慧強調，蘇貞昌在擔任屏東縣長、台北縣長任內做了很多政績，包括二重疏洪道、鶯歌陶博館、員山子分洪不淹水、雙和醫院等。這些對她來說是資產與好感度，不過，要走出一條自己的路，平時跑行程該合體就合體。她認為，父親是「對事嚴格，對人溫暖」，對孩子們的要求是「價值不能變，底線不能換」，其他都可以自由開放，負責任把功課考好做好即可。