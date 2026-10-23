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要衝還是不衝，純粹就是這股心意。我們打從心底希望，能將這樣優秀的選手呈現在日本職業棒球球迷的面前。

我們現在無法確切得知他面對這項指名是什麼心情。希望他能好好考慮，而我們球團接下來唯有竭盡全力展現誠意。

▲橫濱高校織田翔希在日職選秀會遭到讀賣巨人隊「強行指名」，他也親上火線，表達旅美的意志沒有動搖。（圖／美聯社／達志影像）

先前我們就聊過『有可能會被強行指名』這件事，所以在某種意義上算是預料之內。指名結果出爐後，我也立刻找織田聊過，他的意志完全沒有任何改變。

說實話我非常吃驚。能夠獲得如此光榮的指名很感謝，但正如我在（旅美）記者會上所言，我挑戰美國的心情完全沒有動搖。

日本職棒（NPB）昨（22）日進行年度新人選秀，日前透過記者會公開表明將直接赴美挑戰的橫濱高校右投織田翔希，在首輪遭到讀賣巨人隊「強行指名」。巨人隊的選擇讓外界震驚不已，編成本部長水野雄仁直言，即便織田翔希決心赴美，巨人隊仍不想放棄，盼能用誠意打動選手；織田翔希則再次表明赴美的堅定立場，坦言指名結果讓他很吃驚，但仍用「光榮」回應巨人隊的選擇。有趣的是，受邀擔任選秀評論員的旅日名將陽岱鋼，看到老東家突如其來的舉動，不由自主笑了出來，一旁的今江敏晃更是嚇傻。在現場廣播唱名巨人隊指名的選手是織田翔希時，會場頓時爆發出巨大的騷動與如雷掌聲，在場的所有人都感到無比震驚。此外，受邀擔任選秀評論員的旅日名將陽岱鋼則是露出招牌笑容，並發出「吼吼！」的笑聲，在旁的今江敏晃更是當場嚇傻，眼睛睜得超大，瞬間僵住好幾秒說不出話。據《日刊體育》報導，在確定指名織田翔希後，巨人隊編成本部長水野雄仁神情凝重，隨後在緊繃的神情下透露強行指名的理由，「」水野雄仁坦言，這個結果是巨人球團內部經歷了漫長掙扎，「從第一眼看到他的時候，就深深希望能網羅他。」負責追蹤織田翔希的巨人隊球探評價道，「他是具備最快157公里球速的高校第一右腕。不僅能連發150公里級的速球，還能靈巧運用多樣化的變化球，未來成長空間巨大，期待他有朝一日能成為代表日本的頂級王牌。」即便聽聞織田翔希決心赴美的消息，巨人隊依然無法徹底放棄，水野雄仁語氣凝重地表示，「織田也拿出了相當大的勇氣召開（旅美）記者會。」依照現行選秀制度規定，球團若未能在隔年3月31日前與指名選手簽約，將喪失交涉權。在選秀當天，織田翔希與隊友、教練一同在母校觀看直播。對於子弟兵遭到巨人隊「強行指名」，橫濱高校監督村田浩明表示，「」談到未來的應對，村田浩明說，「對於他所下定決心選擇的道路，我自己一定會給予全力支持。」橫濱高校校長葛藏造則是吐露了內心的困惑，「這是一次以非常複雜的形式進行的強行指名，我們感到相當驚訝。雖然目前還不知道未來結果會如何，但學校的使命就是培育人才，對於他本人的想法，校方會切實予以尊重與接納，未來也會一直全力為他加油。」在獲得指名當下，織田翔希神情依然冷靜、沒有太多情緒起伏。在TBS選秀直播節目專訪中，織田翔希親上火線再次表明挑戰大聯盟的堅定立場，「」他也坦言，過去曾考慮過先加入日職再挑戰大聯盟，最後仍渴望在世界最高殿堂打球，因此做出直接旅美的決定。