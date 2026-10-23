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麥當勞：買一送一！免費送中薯、玉米湯 8大優惠券一覽

▲達美樂買一送一披薩優惠。（圖／達美樂dominos.com.tw）

達美樂：火山披薩買一送一！3個大披薩799元

漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起、4件套餐109元

買一送一！

1+1自由配49元起！

▲漢堡王「購堡嘉年華」優惠券。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

三商炸雞：買一送一！6塊青花椒炸雞199元

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必勝客：外帶披薩半價送烤雞！

拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞或烤雞209元

199元大披薩！

▲肯德基炸雞優惠。變天開吃熱呼呼麻油紙包雞。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

肯德基：8炸雞＋6蛋撻333元！台酒麻油紙包雞推薦

摩斯漢堡：「單套9折、第二套65折」套餐優惠！

頂呱呱：呱呱包套餐69折！加碼炸雞優惠

德克士：萬聖節黑金炸雞優惠！扮鬼臉免費吃QQ球

加碼「黑金搞鬼趴」門市加碼活動！

福勝亭：開運豬排定食168元！20週年慶優惠倒數

薔琵颱風來勢洶洶，家裡沒東西吃肚子餓，爽吃「買一送一」11大速食優惠！《NOWNEWS今日新聞》整理麥當勞、達美樂、漢堡王、三商炸雞都有「買一送一」！必勝客大披薩半價、福勝亭豬排定食168元，還有肯德基、拿坡里、摩斯漢堡、頂呱呱、德克士一覽。提醒民眾風雨漸強，出門前務必先行確認餐廳營業時間，並請務必注意安全。10月光復節連假，麥當勞APP全球版上架最新「買一送一」8大速食優惠券：◾️單點「中杯雪碧買一送一」◾️單點「中杯可口可樂（含zero）買一送一」◾️手機點餐限定！單筆消費滿200元「免費送中薯」◾️買經典滿福系列套餐「免費送薯餅」◾️單點10塊麥克雞塊「免費送煙燻起司沾醬」◾️單點4塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」達美樂即日起至10月25日，凡購買起司火山系列大披薩就免費送2包「科學麵原味Mini包」。同時有最新速食優惠推薦：◾️外帶精選口味火山大披薩送大披薩，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」599元起；可加價升級口味和餅皮。精選口味火山大披薩：經典四喜、番茄瑪格麗特、在地食鮮總匯、道地美國、金鑽夏威夷、BBQ雞肉、超級豪華、招牌四喜。贈送披薩口味：在地食鮮總匯、番茄瑪格麗特、香草奶油烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、道地美國、白醬彩蔬、經典四喜、增量起司餅。◾️經典系列口味任選3種799元起；可加價升級口味和餅皮，若加價升級起司火山，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」。漢堡王即日起至11月15日，爽吃「購堡嘉年華」優惠券：◾️◾️推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。◾️推薦優惠券可以吃到11月中，整張現省2991元！提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。即日起至11月4日，三商炸雞推出「人氣炸雞季」活動，光復節連假優惠：◾️（原價650元），口味可選義式、脆皮、原味或辣味。◾️（原價420元）。提醒大家，炸雞部位為隨機；內用或外帶都優惠，外送平台不適用。提醒大家，期間限定披薩不適用；實際供應以門市為準，各項優惠恕不得併用，必勝客保有調整活動辦法及優惠內容之權利。拿坡里月月慶優惠活動限時登場，10月16日至10月25日，全台門市（西湖店不適用）：◾️（原價390元）。◾️（原價390元）。提醒大家，外帶內用都優惠；披薩可加價100元升級新品披薩；雞肉部位恕不挑選；6塊炸雞可＋30元升級6塊咔滋雞腿。今天起吃到月底10月25日光復節連假好划算。◾️（原價720元，下殺46折）。◾️（原價736元，下殺45折）。10月13日至11月16日，台酒麻油紙包雞的「雞汁風味飯」份量升級，加量25%不加價。◾️「麻油紙包雞＋雞汁風味飯＋中杯百事可樂」200元◾️「麻油紙包雞＋咔啦脆雞＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋中杯百事可樂」262元10月摩斯漢堡推出歡聚週週省「套餐單套9折、第二套65折」優惠，光復節連假開吃：◾️「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶L」單套特價94元／2套平均特價87元。「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶L」單套特價99元／2套平均特價91元。◾️「摩斯豬排堡＋冰紅茶L」單套特價81元／2套平均價74元。「超級大麥海洋珍珠堡 + 抹茶達克瓦茲＋冰紅茶L」單套特價162元／2套平均特價149元。早餐冰紅茶L可享加10元升級摩斯咖啡L；上午10:30後，冰紅茶L可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。頂呱呱表示，10月22日至10月26日連續5天，期間限定推出「呱呱包，包你滿足」優惠活動，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣：◾️呱呱包午茶組：（原價202元）。◾️呱呱包雙入重量餐：（原價376元）◾️呱呱包分享組：（原價631元）活動期間凡購買任一「呱呱包，包你滿足」活動套餐，可享不限量加碼優惠：◾️加購（原價118元）◾️加購（原價120元）德克士迎接萬聖節，即日起至11月2日，推出黑金炸雞優惠：◾️優惠價165元。◾️優惠價149元。◾️加價購89元◾️：優惠8折起（價值45元）。提醒大家，颱風天嚴防豪雨強風，盡量避免外出。慶祝20週年！福勝亭即日起至10月24日最後2天開吃優惠：◾️（原價230元）。推薦福勝亭定食附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用可以搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加，吃到飽有夠好划算。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。