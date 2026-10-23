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面對史上未曾見過的現役國中生指名，包含陽岱鋼在內的選秀轉播評論員皆發出「咦？」、「欸欸欸欸？」的錯愕聲

從學生棒球憲章的規範來看，我認為他是無法加入高中棒球隊，因此接下來必須關注球團將會為他安排什麼樣的活動型態。

若單純從選秀會議上『能不能指名』的角度來看，確實是可以進行指名的。

因為目前還有很多不太清楚、不太懂的地方，我會先與家人好好商量後，再來思考未來的方向。

畢竟這是首開先例的案例，摸索的環節當然不可避免。球團擁有各項完善的訓練設施，將會在那裡逐步將他培養起來。

日本職棒（NPB）昨（22）日進行年度新人選秀會，讀賣巨人隊可說是搶盡鋒頭，先是在首輪「強行指名」表明旅美的「高校火球男」織田翔希，又在育成選秀破天荒指名年僅14歲9個月的「國中生」關蓮太郎，創下日職最年輕指名紀錄，也是首次有國中生被指名，引發球界高度關注。日職事務局長中村勝彥指出，國中生無需提交「職業志願書」，證實巨人隊的指名合乎程序；選手本人則表示很開心被指名，將與家人討論後再思考未來方向。在正規選秀結束後，進入育成選手指名階段，越來越多球團陸續宣布「選擇結束」。到了最後僅剩軟銀隊、巨人隊等少數球團，輪到巨人隊在育成第5輪唱名指名關蓮太郎時，瞬間引發全場一陣騷動。，現場人員更忍不住開始壓低聲音交頭接耳，完全顯露出這記指名帶來的巨大衝擊。年僅14歲9個月的關蓮太郎，目前隸屬於巨人U15青少棒隊（多摩川Boys），雖然是國中生，卻擁有179公分、82公斤的魁梧體格。他在今年擔任U15世界盃日本隊隊長，繳出打擊率3成33、2轟、11分打點、OPS 1.058的優異成績，榮膺大會最佳捕手。日媒指出，關蓮太郎在國小6年級時，便曾擊出推估飛行距離達90公尺的大號全壘打，打擊天賦極高。然而，根據《日本學生野球憲章》明文規定「職業棒球選手不具備學生棒球資格」，因此關蓮太郎若簽約加盟巨人隊，將無法參加以甲子園為首的高中棒球各項正式賽事。據《日刊體育》報導，在選秀結束後，日職事務局長中村勝彥針對關蓮太郎的指名進行說明，「中村勝彥同時強調，國中生並不像高中生那樣需要提交「職業志願書」，「」明確證實巨人隊此次指名在制度與規定上完全合乎程序。對於獲得巨人隊的青睞，關蓮太郎開心表示，「因為我從小就是穿著巨人軍的球衣長大，現在感到非常開心。」但他同時也坦言，「巨人球探總監榑松伸介在會後大讚關蓮太郎，「他是非常出色的潛力股。我們高度評價他的未來發展性，雖然他還是國中生，但絕對是值得球團指名的選手。」關蓮太郎未來仍預計前往高中就讀，巨人球團將著眼於長期育成。榑松伸介透露未來方針，「過往日職最有名的超年輕指名案例，最具代表性的是2004年阪神虎指名辻本賢人投手。阪神隊在該年選秀第8輪指名了當時僅15歲又10個月、就讀美國馬特迪高中（Mater Dei High School）的辻本賢人，成為日職選秀史上最年輕的被指名選手。然而，辻本賢人在日職生涯中並未在一軍出賽過，2009年收到戰力外通告離開日職舞台。由於辻本賢人當時就讀的是美國高中，與這次在「日本國內國中在學階段」即獲指名的關蓮太郎背景截然不同，關蓮太郎此次獲選，確實寫下日職前所未見的罕見歷史。