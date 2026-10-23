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當時談及加盟日職的可能性，大谷態度堅定，「以我自己的想法來說，是零。」

原以為既然都發表聲明了，就不會被指名。

▲橫濱高校織田翔希在日職選秀會遭到讀賣巨人隊「強行指名」，他也親上火線，表達旅美的意志沒有動搖。（圖／美聯社／達志影像）

想要在大聯盟長久立足的想法，至今完全沒有改變。但監督對我說，『在抵達那個目標之前，讓我們一起努力吧。』

球團出示了一份厚達30頁、深入剖析過早赴美風險的企劃書，並非只將他限制在投手或野手其中一項頂尖天賦，而是端出探索兩者兼顧可能性的「二刀流」培育計畫。

對於給許多人添了麻煩，我感到非常抱歉。包括日本球界的前輩們，以及遠從美國前來的各大聯盟球團人員，造成大家的不便與困擾，我真的感到非常對不起。

▲大谷翔平在2012年選秀前，也曾召開記者會，公開表達堅定旅美的意志。（圖／美聯社／達志影像）

在我心中，到底更想當投手還是打者？雖然想投球的心情多一些，但心中始終沒有完全定論，其實兩邊都很想嘗試。看到球團提出這樣的計畫，我真的非常開心。

▲大谷翔平在2012年12月9日，以簽約金1億日圓、激勵獎金 5000萬日圓、年薪1500萬日圓的合約條件正式加盟北海道日本火腿鬥士隊。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）昨（22）日進行年度新人選秀，讀賣巨人隊在首輪「強行指名」日前透過記者會公開表明將直接赴美挑戰的橫濱高校右投織田翔希，並明言會拿出誠意跟織田交涉，織田則回應旅美的意志不會改變。這也讓人不禁聯想到2012年大谷翔平的經典案例，當年大谷鐵了心要旅美，北海道日本火腿鬥士隊不僅「強行指名」，更製作一份厚達30頁的培育計畫書，加上時任監督栗山英樹親自出馬會談，最終打動大谷，成功將人留在日本。巨人隊如今能否複製火腿隊當年長達2個月的積極交涉逆轉局勢，備受外界關注。據《日刊體育》報導，回顧2012年10月25日的日職選秀，火腿隊在首輪「強行指名」已經宣布挑戰旅美的大谷翔平。在獲得指名約10分鐘後，大谷現身花卷東高校的室內練習場，整個人低著頭。幾分鐘前，他才剛從師長口中得知獲得火腿隊首輪指名，「受到高度評價讓我覺得很開心。」大谷先表達感謝，隨後話鋒一轉，「但不論獲得哪支球團指名，我都已經做出了前往美國發展的決定。雖然之後會再跟父母商量，但我的意願不會改變。」在大谷被火腿隊指名前4天，他才剛召開記者會宣布跳過日職直接挑戰大聯盟，「」儘管大谷早已透過媒體報導得知火腿隊可能「強行指名」，且自認做好了心理準備，但面對成為現實的那一刻，大谷坦言，「看轉播的話，心裡會留下芥蒂，我不喜歡那種感覺。我是抱著一定要前往大聯盟的心情在努力的。」當年的大谷其實對火腿隊抱有好感，球隊給他的印象也不錯，但他仍下定決心去美國闖蕩，「我是在把那些考量都納入之後才做出決定的，想在美國打球的心情完全沒有改變。」不過事件在經過1個月後迎來轉機。在與時任火腿隊監督栗山英樹的會面中，大谷的旅美意向動搖，並表示，「至於是否選擇日本球界，我也向監督傳達了，『這確實也是一條可行之路』。」大谷重新描繪了過去為自己設想的「大聯盟成功之路」，火腿隊將大谷的未來發展性列為最優先考量，成了促使他回心轉意的關鍵。並在雙方會面時，詳細說明了為此所建構的育成系統與後勤支援體系。12月9日，大谷親自宣布決定留在日職加盟火腿隊，「」言談間，大谷滿是對當初因尊重其意願而放棄指名的日本各球團，以及為網羅他而奔走的美職球隊的深切歉意。大谷坦言，隨著與火腿隊一次次的深入交涉，自己的心意確實逐漸動搖。企劃書中有許多他過去不知道的事實，具體且充滿誠意的規劃打動了他，「大谷道出了改變初衷的真正原因，「在自己過去的想法中，完全沒有『投球與打擊兩者兼顧』這個選項。我最終依然渴望前往大聯盟，那是我夢寐以求的殿堂；而火腿隊為我指引了一條通往那個夢想的全新道路。」12月25日，大谷以簽約金1億日圓、激勵獎金5000萬日圓、年薪1500萬日圓的合約條件正式加盟火腿隊，開啟非凡的職棒生涯，並在2016年幫助火腿隊奪下「日本一」。2018年大谷實現「美夢」，踏上他夢寐以求的大聯盟舞台，如今更成為家喻戶曉的大聯盟頂級球星。：大谷翔平於花卷東高校召開記者會，正式宣布直接挑戰大聯盟。：火腿球團確定並公開表態，將在選秀會上於第一輪「強行指名」大谷翔平。：選秀會登場，火腿隊首輪單獨大谷翔平。大谷受訪時直言加盟日職的可能性「為零」。：火腿隊GM山田正雄等人拜訪花卷東高校進行指名致意，但大谷翔平並未同席面談。：山田GM等人二度前往大谷翔平家中致意，首次與大谷本人會面，並轉交監督栗山英樹寫有親筆留言的簽名球。：雙方於花卷市內的飯店展開入團交涉，大谷翔平本人未出席。山田GM向大谷父母詳細說明過早挑戰美職的各項風險。：火腿球團與大谷翔平本人及父母共同展開交涉。面對球團提出的「王牌投手兼任第四棒」二刀流養成計畫，大谷父親表示：「並非完全排斥的感覺。」：栗山英樹親進行直接交涉，端出未來在美職取得成功的長遠育成藍圖，大谷翔平加盟日本火腿大局底定。：栗山英樹與大谷翔平展開第二度直接面談。球團正式開出象徵王牌的背號「11 號」、簽約金1億日圓、激勵獎金 5000萬日圓、年薪1500萬日圓的合約條件。大谷翔平受訪表示：「這週之內會向球團傳達決定。」：大谷翔平正式向栗山英樹及球團高層表明加盟意願。他在記者會上致歉：「給許多人添了麻煩，真的感到非常抱歉。」並同時宣告未來依然放眼挑戰大聯盟。：火腿隊與大谷翔平於北海道札幌市正式舉行加盟記者會。