薔琵颱風襲台！全台20縣市周五停班課一天，台北101、華泰名品城、京站百貨皆公告10月23日暫停營業一天，新光三越、SOGO則將在上午開門營業前公布營業異動，《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天是否營業？並持續更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空。
🟡新光三越：10月23日上午公布
🟡SOGO百貨：10月23日上午公布
🟡台北101：因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。
台北101將視颱風狀況調整營業時間，最新消息請參考官方網站及社群平台公告。
🟡BELLAVITA：為維護全體賓客與同仁的安全，BELLAVITA 10月23日暫停對外營業一日。造成您的不便，敬請見諒。
🟡宏匯廣場：10月23日上午公布
🟡誠品生活：10月23日上午公布
🟡華泰名品城：因應薔琵颱風來襲，為確保顧客、品牌夥伴及全體工作同仁之安全，華泰名品城將於10月23日（週五）暫停營業一天。
原訂10月24日（週六）舉辦的「搗蛋鬼討糖趣」，因天候因素將取消活動。
🟡京站百貨：因應薔琵颱風持續影響，京站考量顧客、專櫃夥伴及全體同仁的安全，京站台北店、小碧潭店及台北轉運站（部份櫃位）10月23日將暫停營業一天。
🟡iFG遠雄廣場：因應颱風來襲，為維護顧客及全體同仁安全，iFG遠雄廣場汐止店、新竹店、台中店將於10月23日暫停營業一日
🟡Global Mall：10月23日上午公布
🟡𝗠𝗜𝗧𝗦𝗨𝗜 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗞 ：10月23日上午公布
🟡微風百貨：10月23日上午公布
🟡新店裕隆城：10月23日上午公布
🟡大葉高島屋：10月23日上午公布
🟡NOKE忠泰樂生活：10月23日上午公布
🟡美麗華：美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。
🟡CITYLINK：CITYLINK南港店、松山店、內湖店、三重店10月23日暫停營業一天。以下為10月23日部分獨立營業專櫃的預計營業時間，業者將視颱風狀況滾動式調整，實際營業時間請以現場公告為準。
CITYLINK南港店
◾A棟1樓｜星巴克：08:00
◾A棟1樓｜SUKIYA：10:00
◾B棟1樓｜Semeur：07:00
◾B棟1樓｜7-ELEVEN：07:00
◾B棟1樓｜麥當勞：07:00
◾B棟1樓｜SUBWAY：09:00
◾B棟1樓｜繼光香香雞：11:00
◾B棟1樓｜Ikinari Steak：11:00
◾C棟｜喜樂影城：10:30
CITYLINK內湖店
◾麥當勞：06:00
◾肯德基：10:00
CITYLINK三重店
◾星巴克：07:30
CITYLINK松山店
◾星巴克：08:00
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🟡SOGO百貨：10月23日上午公布
🟡台北101：因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。
台北101將視颱風狀況調整營業時間，最新消息請參考官方網站及社群平台公告。
🟡宏匯廣場：10月23日上午公布
🟡誠品生活：10月23日上午公布
🟡華泰名品城：因應薔琵颱風來襲，為確保顧客、品牌夥伴及全體工作同仁之安全，華泰名品城將於10月23日（週五）暫停營業一天。
原訂10月24日（週六）舉辦的「搗蛋鬼討糖趣」，因天候因素將取消活動。
🟡京站百貨：因應薔琵颱風持續影響，京站考量顧客、專櫃夥伴及全體同仁的安全，京站台北店、小碧潭店及台北轉運站（部份櫃位）10月23日將暫停營業一天。
🟡iFG遠雄廣場：因應颱風來襲，為維護顧客及全體同仁安全，iFG遠雄廣場汐止店、新竹店、台中店將於10月23日暫停營業一日
🟡Global Mall：10月23日上午公布
🟡𝗠𝗜𝗧𝗦𝗨𝗜 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗞 ：10月23日上午公布
🟡微風百貨：10月23日上午公布
🟡新店裕隆城：10月23日上午公布
🟡大葉高島屋：10月23日上午公布
🟡NOKE忠泰樂生活：10月23日上午公布
🟡美麗華：美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。
CITYLINK南港店
◾A棟1樓｜星巴克：08:00
◾A棟1樓｜SUKIYA：10:00
◾B棟1樓｜Semeur：07:00
◾B棟1樓｜7-ELEVEN：07:00
◾B棟1樓｜麥當勞：07:00
◾B棟1樓｜SUBWAY：09:00
◾B棟1樓｜繼光香香雞：11:00
◾B棟1樓｜Ikinari Steak：11:00
◾C棟｜喜樂影城：10:30
CITYLINK內湖店
◾麥當勞：06:00
◾肯德基：10:00
CITYLINK三重店
◾星巴克：07:30
CITYLINK松山店
◾星巴克：08:00
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