我是廣告 請繼續往下閱讀

▲因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。（圖／NOWnews資料照片）

▲美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。（圖／取自粉專）

▲CITYLINK南港店、松山店、內湖店、三重店10月23日暫停營業一天。（圖／記者鍾怡婷攝）

薔琵颱風襲台！全台20縣市周五停班課一天，台北101、華泰名品城、京站百貨皆公告10月23日暫停營業一天，新光三越、SOGO則將在上午開門營業前公布營業異動，《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天是否營業？並持續更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空。10月23日上午公布10月23日上午公布因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。台北101將視颱風狀況調整營業時間，最新消息請參考官方網站及社群平台公告。為維護全體賓客與同仁的安全，BELLAVITA 10月23日暫停對外營業一日。造成您的不便，敬請見諒。10月23日上午公布10月23日上午公布因應薔琵颱風來襲，為確保顧客、品牌夥伴及全體工作同仁之安全，華泰名品城將於10月23日（週五）暫停營業一天。原訂10月24日（週六）舉辦的「搗蛋鬼討糖趣」，因天候因素將取消活動。因應薔琵颱風持續影響，京站考量顧客、專櫃夥伴及全體同仁的安全，京站台北店、小碧潭店及台北轉運站（部份櫃位）10月23日將暫停營業一天。因應颱風來襲，為維護顧客及全體同仁安全，iFG遠雄廣場汐止店、新竹店、台中店將於10月23日暫停營業一日10月23日上午公布𝗠𝗜𝗧𝗦𝗨𝗜 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗞10月23日上午公布：10月23日上午公布10月23日上午公布10月23日上午公布10月23日上午公布美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。以下為10月23日部分獨立營業專櫃的預計營業時間，業者將視颱風狀況滾動式調整，實際營業時間請以現場公告為準。◾A棟1樓｜星巴克：08:00◾A棟1樓｜SUKIYA：10:00◾B棟1樓｜Semeur：07:00◾B棟1樓｜7-ELEVEN：07:00◾B棟1樓｜麥當勞：07:00◾B棟1樓｜SUBWAY：09:00◾B棟1樓｜繼光香香雞：11:00◾B棟1樓｜Ikinari Steak：11:00◾C棟｜喜樂影城：10:30◾麥當勞：06:00◾肯德基：10:00◾星巴克：07:30◾星巴克：08:00