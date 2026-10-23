薔琵颱風襲台！全台20縣市周五停班課一天，台北101、華泰名品城、京站百貨皆公告10月23日暫停營業一天，新光三越、SOGO則將在上午開門營業前公布營業異動，《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天是否營業？並持續更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空。

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🟡新光三越：10月23日上午公布

🟡SOGO百貨：10月23日上午公布

🟡台北101：因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。

台北101將視颱風狀況調整營業時間，最新消息請參考官方網站及社群平台公告。

▲因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。（圖／NOWnews資料照片）
▲因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2026年10月23日暫停營業一天。（圖／NOWnews資料照片）
🟡BELLAVITA：為維護全體賓客與同仁的安全，BELLAVITA 10月23日暫停對外營業一日。造成您的不便，敬請見諒。

🟡宏匯廣場：10月23日上午公布

🟡誠品生活：10月23日上午公布

🟡華泰名品城：因應薔琵颱風來襲，為確保顧客、品牌夥伴及全體工作同仁之安全，華泰名品城將於10月23日（週五）暫停營業一天。

原訂10月24日（週六）舉辦的「搗蛋鬼討糖趣」，因天候因素將取消活動。

🟡京站百貨：因應薔琵颱風持續影響，京站考量顧客、專櫃夥伴及全體同仁的安全，京站台北店、小碧潭店及台北轉運站（部份櫃位）10月23日將暫停營業一天。

🟡iFG遠雄廣場：因應颱風來襲，為維護顧客及全體同仁安全，iFG遠雄廣場汐止店、新竹店、台中店將於10月23日暫停營業一日

🟡Global Mall：10月23日上午公布

🟡𝗠𝗜𝗧𝗦𝗨𝗜 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗞 10月23日上午公布

🟡微風百貨：10月23日上午公布

🟡新店裕隆城：10月23日上午公布

🟡大葉高島屋：10月23日上午公布

🟡NOKE忠泰樂生活：10月23日上午公布

🟡美麗華：美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。

▲美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。（圖／取自粉專）
▲美麗華商場、超市、摩天輪、旋轉木馬10月23日暫停營業。（圖／取自粉專）
🟡CITYLINK：CITYLINK南港店、松山店、內湖店、三重店10月23日暫停營業一天。以下為10月23日部分獨立營業專櫃的預計營業時間，業者將視颱風狀況滾動式調整，實際營業時間請以現場公告為準。

CITYLINK南港店
◾A棟1樓｜星巴克：08:00
◾A棟1樓｜SUKIYA：10:00
◾B棟1樓｜Semeur：07:00
◾B棟1樓｜7-ELEVEN：07:00
◾B棟1樓｜麥當勞：07:00
◾B棟1樓｜SUBWAY：09:00
◾B棟1樓｜繼光香香雞：11:00
◾B棟1樓｜Ikinari Steak：11:00
◾C棟｜喜樂影城：10:30

CITYLINK內湖店
◾麥當勞：06:00
◾肯德基：10:00

CITYLINK三重店
◾星巴克：07:30

CITYLINK松山店
◾星巴克：08:00

▲CITYLINK南港店、松山店、內湖店、三重店10月23日暫停營業一天。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲CITYLINK南港店、松山店、內湖店、三重店10月23日暫停營業一天。（圖／記者鍾怡婷攝）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...