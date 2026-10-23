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▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

受到薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）影響，臺北市昨（22）晚宣布停止上班上課，原定今（23）日於臺北大巨蛋舉行的中華職棒37年台灣大賽G5也宣布因雨延賽，比賽順延至明（24）日下午5點05分進行。資深棒球媒體人謝岱穎認為，多1天休兵日，對目前1勝3敗的中信兄弟來說是利多，尤其是投手獲得喘息空間，先發投手可以從伍立辰換成洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）或菲力士（Felix Pena），「畢竟仍是一場沒有明天的比賽。」台灣大賽前4戰打完，味全龍取得3勝1敗「聽牌」優勢，原訂今晚要進行關鍵第5戰，無奈受到颱風薔琵攪局，臺北市宣布停班停課，G5也宣布延賽至明日，這是台灣大賽史上第3次出現因雨延賽的狀況，也是大巨蛋啟用後首度延賽，對前4戰頻繁消耗主力牛棚投手的兄弟來說，算是多獲得一天喘息。資深棒球媒體人謝岱穎指出，台灣大賽G5因颱風延後一天開打，基本上對兄弟來說稍微有利，「當然關鍵在於投手的休息天數。在還沒有宣布延賽之前，兄弟的先發投手是伍立辰。因為要對上蔣銲（John Gant），基本上應該是機會不大。」不過當G5確定延賽後，兄弟先發投手人選就多了2個選擇。謝岱穎表示，經過2天休兵日，G5可以選擇讓G3先發6局102球、休3天的羅戈掛帥，或是讓G2先發4.2局71球、G4後援1局14球的菲力士再先發，「那不管是誰先發，可以想像的是另外一位會隨時在後面待命登板。畢竟仍是一場沒有明天的比賽。」謝岱穎認為，延賽對龍隊的影響較小，「蔣銲等於是說多休1天，從休5天變成6天，其實差別不大。」不過謝岱穎同時點出，龍隊的勝算會因延賽多休1天而減少，「因為兄弟的洋投使用空間就變得大很多。」