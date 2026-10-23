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▲薔琵颱風已達停班停課標準，威秀影城所有據點場次將預防性關閉，將視風雨狀況評估。（圖／翻攝自威秀影城官網）

▲桃園站前in89、高雄駁二in89 、台中豐原in89皆於10月23日全天暫停營業。（圖／取自粉專）

10月23日薔琵颱風襲台，多地區停班停課一日，各地電影院會開嗎？威秀影城所有據點「場次將預防性關閉」；國賓影城暫停開放10月23日之全日場次訂票，各影城是否正常營業及實際營業時間將於上午公告，《NOWNEWS》整理全台電影院營業異動，包括威秀、國賓、秀泰、in89一文速看，且持續更新整理。薔琵颱風已達停班停課標準，威秀影城所有據點場次將預防性關閉，將視風雨狀況評估，於10月23日上午8點公告是否正常營業。如已於威秀官網或官方APP訂購上述地區之威秀影城10月23日場次者，若欲退票皆免收手續費，請於場次時間前2小時自行於線上辦理退費。影城臨櫃或超商購票者，或已提前領取餐點或列印紙本發票者，可於10月30日前出示憑證，至原購票影城臨櫃辦理退換票事宜。尚未公告受薔琵颱風影響，風雨狀況可能隨時變化。國賓大戲院及全台國賓影城將暫停開放10月23日之全日場次訂票。各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。最新營運資訊將持續更新於國賓影城官方粉絲專頁，敬請密切留意相關公告，並於出發前再次確認。營業狀況將視風雨評估調整，預計上午9點於誠品電影院粉絲團公告。《麥特與麥斯》10月23日特別放映場，將延期至11月6日舉辦，已完成取票民眾，可直接憑原電影票於11月6日晚間7點20分進場觀影。若欲退票者可依停班停課退票辦法辦理（退票需歸還贈品）。：尚未公告10月23日台北獅子林新光影城、桃園青埔新光影城暫停營業；台北天母新光影城​​​​​​​、台中中港新光影城​​​​​​​、台南西門新光影城，營業時間待定​​​​​​​，將於早上另行公告。桃園站前in89、高雄駁二in89 、台中豐原in89皆於10月23日全天暫停營業。