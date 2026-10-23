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美企財報季來臨，雖然個別科企業績還算理想，但有關人工智能（AI）支出是否過多、投資能否長久的疑慮揮之不去，加上地緣政治風險升溫，國際油價又漲，美股主要指數週四大多收黑，以科技股為主的那斯達克指數更下挫2.6%，創6月以來最慘的單日表現。綜合《CNBC》等外媒報導，市場對AI支出的擔憂持續存在，儘管臉書母公司Meta營收超出預期、新一季的業績指引也還算樂觀，但週四收盤時，其股價仍下滑了約7%；科技板塊整體承壓，AMD跌幅超過8%，美光以及輝達股價也分別下降了6.26%和4.4%，SpaceX更是重摔9.1%，據悉市值單日就蒸發1980億美元。輝達執行長黃仁勳接受《CNBC》訪問時，仍看好市場對於「新雲端」公司的需求非凡，但也坦言資金短缺正在拖慢其增長步伐。富國銀行（Wells Fargo）的交易員透過報告指出，黃仁勳關於資本短缺的言論引發市場恐慌，也重新引起人們對於信貸市場風險偏好過高的憂慮。摩根大通（JPMorgan）的交易員也表示，原本週三的看漲情緒經歷「隔夜逆轉」，有關美國期中選舉後，伊朗軍事風險將再次上升的傳言也隨之增加。22日收盤，美股道瓊工業指數小漲11.89點或0.02%，收52867.98點；標普500指數下挫93.74點或1.21%，收7663.43點；那斯達克綜合指數大跌694.00點或2.60%，收26008.86點，創6月以來最大的單日跌幅；費城半導體指數挫跌773.58點或6.72%，收10731.98點。此外，《紐約時報》引述消息人士報導，美國和以色列計劃在下個月再次對伊朗發動攻擊，國際油價聞訊上漲，美國西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.39%，每桶收99.47美元；布蘭特原油期貨上漲4%，每桶收113.17美元。美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三晚間告訴記者，華府不會與德黑蘭進行談判，聲稱「很快」就會有結果。