強颱薔琵逼近！中央氣象署觀測，薔琵暴風圈正貼近台灣東部海面，今（23）日影響最劇烈。氣象專家林得恩示警，台灣正式進入「搖滾時刻」，受導引氣流減弱影響，颱風恐減速、滯留甚至打轉，風雨侵襲時間恐拉長。林得恩特別點出最新4大天氣特徵與致災重點，提醒全民嚴防風雨。
🟡重點1 進入搖滾時刻！中部以北山區防豪雨
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，今日（10/23）是薔琵最靠近台灣的關鍵時刻，台灣正式「進入搖滾時刻」。隨暴風圈逼近，降雨範圍擴大，中部以北及東北部山區將出現豪雨或大豪雨以上強降雨，其他地區亦有間歇陣雨。
🟡重點2 風浪大於降雨！沿海掀六米巨浪強風
林得恩提醒，本次「風浪影響明顯大於降雨」。在颱風外圍環流與東北季風共伴下，蘭嶼已出現15級強陣風，花蓮達11級。各沿海皆有3公尺以上大浪，東半部、基隆北海岸及恆春半島更有6公尺以上巨浪發生機會。
🟡重點3 宜蘭發黃警戒！連續降雨慎防土石流
山區連續性降雨易引發落石、坍方與土石流。林得恩指出，農村水保署已發布44條土石流黃色警戒，全數集中在宜蘭縣！民眾應避免前往山區與溪邊活動，並密切注意道路封閉與警戒訊息。
🟡重點4 減速滯留打轉！風雨侵襲時間恐拉長
林得恩示警，薔琵接近台灣時受導引氣流減弱及地形影響，恐出現減速、滯留甚至「打轉」現象。若路徑更貼近陸地，風雨持續時間與局部降雨強度都將增加，致災風險恐大幅擴大，防颱不可輕忽。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，今日（10/23）是薔琵最靠近台灣的關鍵時刻，台灣正式「進入搖滾時刻」。隨暴風圈逼近，降雨範圍擴大，中部以北及東北部山區將出現豪雨或大豪雨以上強降雨，其他地區亦有間歇陣雨。
🟡重點2 風浪大於降雨！沿海掀六米巨浪強風
林得恩提醒，本次「風浪影響明顯大於降雨」。在颱風外圍環流與東北季風共伴下，蘭嶼已出現15級強陣風，花蓮達11級。各沿海皆有3公尺以上大浪，東半部、基隆北海岸及恆春半島更有6公尺以上巨浪發生機會。
🟡重點3 宜蘭發黃警戒！連續降雨慎防土石流
山區連續性降雨易引發落石、坍方與土石流。林得恩指出，農村水保署已發布44條土石流黃色警戒，全數集中在宜蘭縣！民眾應避免前往山區與溪邊活動，並密切注意道路封閉與警戒訊息。
🟡重點4 減速滯留打轉！風雨侵襲時間恐拉長
林得恩示警，薔琵接近台灣時受導引氣流減弱及地形影響，恐出現減速、滯留甚至「打轉」現象。若路徑更貼近陸地，風雨持續時間與局部降雨強度都將增加，致災風險恐大幅擴大，防颱不可輕忽。
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