男星香蕉（王俊傑）2023年9月和老婆游安婷結婚後，今年4月公布懷孕喜訊，昨（22）日下午薔琵颱風來臨前夕，女兒更順利出生，母女均安。香蕉透露，本來只是打算在風雨增強前，帶老婆回去產檢，怎知突然開四指、羊水破了，老婆立刻被推進產房，大約20分鐘就將女兒「辣蕉」生出來，讓他感動、驚喜不已。
香蕉帶老婆產檢 她突然開四指、羊水破了
香蕉昨日深夜10點多在臉書發文，公開老婆順產的喜訊：「原本是回診看進度，竟然進產房20分鐘就生了。下午颱風來臨前，宮縮頻繁，這次感受不同，出門前我跟辣蕉說：『我們回診，腳要踢踢一起合作哦』到診所時就被留院了，買個最愛的義大利麵給太太吃，吃不到兩口麵，開四指半了、羊水破了、有感覺了，馬上就進產房了。」
香蕉說自己本來擔心太太過度恐慌，一直在旁邊替她加油、安撫她，全程給太太瘋狂打氣，結果他進產房陪同不到1分鐘，就聽到女兒的哭聲，讓他也忍不住跟著哭了。看著女兒白皙的皮膚，香蕉更不改諧星本色，開玩笑說：「她是誰？已經陪伴我們10個月的辣蕉嗎？爸爸媽媽都黑皮膚，她竟然白拋拋的！整個生產過程順利到太太完全來不及緊張。」
女兒在風雨來臨前出生 香蕉大讚貼心
香蕉更大讚女兒很貼心，選在風雨來臨前出生：「謝謝辣蕉的貼心，讓我們風雨來臨前，讓我們不塞車抵達、不痛的等待，最重要是讓媽媽不緊張。新夥伴，愛妳，只希望妳平安快樂長大，保持這份體貼對值得的人，好人一生平安。」
香蕉的貼文曝光後，粉絲也都湧入留言，直呼恭喜：「恭喜香蕉～我送你白沙屯媽祖的寶寶紗布衣給你的baby，希望她平安健康」、「恭喜你當爸爸了，小香蕉誕生健康平安」、「恭喜恭喜！母女均安，竟然突然也跟著有種莫名的感動」、「歡迎辣蕉來到這地球...媽咪辛苦了，抓緊時間好好休息」。
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香蕉昨日深夜10點多在臉書發文，公開老婆順產的喜訊：「原本是回診看進度，竟然進產房20分鐘就生了。下午颱風來臨前，宮縮頻繁，這次感受不同，出門前我跟辣蕉說：『我們回診，腳要踢踢一起合作哦』到診所時就被留院了，買個最愛的義大利麵給太太吃，吃不到兩口麵，開四指半了、羊水破了、有感覺了，馬上就進產房了。」
香蕉說自己本來擔心太太過度恐慌，一直在旁邊替她加油、安撫她，全程給太太瘋狂打氣，結果他進產房陪同不到1分鐘，就聽到女兒的哭聲，讓他也忍不住跟著哭了。看著女兒白皙的皮膚，香蕉更不改諧星本色，開玩笑說：「她是誰？已經陪伴我們10個月的辣蕉嗎？爸爸媽媽都黑皮膚，她竟然白拋拋的！整個生產過程順利到太太完全來不及緊張。」
香蕉更大讚女兒很貼心，選在風雨來臨前出生：「謝謝辣蕉的貼心，讓我們風雨來臨前，讓我們不塞車抵達、不痛的等待，最重要是讓媽媽不緊張。新夥伴，愛妳，只希望妳平安快樂長大，保持這份體貼對值得的人，好人一生平安。」
香蕉的貼文曝光後，粉絲也都湧入留言，直呼恭喜：「恭喜香蕉～我送你白沙屯媽祖的寶寶紗布衣給你的baby，希望她平安健康」、「恭喜你當爸爸了，小香蕉誕生健康平安」、「恭喜恭喜！母女均安，竟然突然也跟著有種莫名的感動」、「歡迎辣蕉來到這地球...媽咪辛苦了，抓緊時間好好休息」。