中度颱風薔琵逼近！中央氣象署最新觀測，薔琵暴風圈正貼近台灣東部海面。氣象專家吳德榮今（23）指出，薔琵明（24）晨將掠過東北部近海，雖然颱風已過巔峰，但中心登陸台灣機率「仍不能完全排除」，北台及山區慎防致災豪雨。此外，吳德榮更示警「下週又有新颱風」生成訊號，防颱不可輕忽。
🟡中心登陸未完全排除！暴風圈明晨掠過近海
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在洩天機專欄指出，根據氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，中颱薔琵向西北移動，明（24日）晨將掠過東北部近海，隨後轉北再轉東北。雖然中心登陸機率不高，但「仍不能完全排除」；歐洲（ECMWF）AI模式模擬亦顯示個別成員分散兩側，凸顯路徑仍有不確定性。
🟡暴風圈達320公里！北台慎防強風致災雨
依氣象署最新觀測，薔琵中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，暴風半徑達320公里。吳德榮提醒，薔琵範圍寬廣且中心離陸地極近，強風豪雨威脅不可輕忽。今、明受環流影響，北部、宜花及山區須嚴防強風與致災降雨；背風面平地亦應注意強陣風及驟雨。
🟡明天下半天風雨趨緩！下週關島又有新颱風
風雨何時遠離？吳德榮分析，明（24日）下半天起薔琵逐漸遠離，各地風雨將逐步趨緩；週日與下週一（25、26日）天氣好轉回溫。不過，吳德榮特別示警「颱風季尚未結束」，最新模式顯示下週關島東方遠海仍有颱風生成，所幸預估不影響台灣，民眾仍應做好防颱。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在洩天機專欄指出，根據氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，中颱薔琵向西北移動，明（24日）晨將掠過東北部近海，隨後轉北再轉東北。雖然中心登陸機率不高，但「仍不能完全排除」；歐洲（ECMWF）AI模式模擬亦顯示個別成員分散兩側，凸顯路徑仍有不確定性。
依氣象署最新觀測，薔琵中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，暴風半徑達320公里。吳德榮提醒，薔琵範圍寬廣且中心離陸地極近，強風豪雨威脅不可輕忽。今、明受環流影響，北部、宜花及山區須嚴防強風與致災降雨；背風面平地亦應注意強陣風及驟雨。
🟡明天下半天風雨趨緩！下週關島又有新颱風
風雨何時遠離？吳德榮分析，明（24日）下半天起薔琵逐漸遠離，各地風雨將逐步趨緩；週日與下週一（25、26日）天氣好轉回溫。不過，吳德榮特別示警「颱風季尚未結束」，最新模式顯示下週關島東方遠海仍有颱風生成，所幸預估不影響台灣，民眾仍應做好防颱。
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