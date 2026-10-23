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韓國男團TWS將於10月24、25日在高雄巨蛋舉辦演唱會「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN KAOHSIUNG」，然而颱風薔琵卻在演出前夕衝來台灣，使得今（23）日台灣本島全數停班停課，國際、國內線航班都宣布取消，為了讓演唱會可以順利舉辦，他們直接更改航班提早飛來台灣，昨日晚間11點趕在宵禁前平安落地小港機場，帥瘋現場接機粉絲。因為颱風影響巨大，TWS昨日急忙搭上了最後一班飛往高雄小港機場的飛機，並在晚上11點平安落地小港機場，根據了解，他們原本的航班是今日才出發，但海上狀況不佳，因此他們臨時更改了班機，只為了週末可以跟台灣的粉絲一起度過。而現場也吸引許多粉絲接機，或許是因為航班更改突然，再加上外頭風雨交加，人數沒有到擠爆機場的程度，基本上只要願意特別跑一趟機場，都可以順利看到自己的偶像。TWS是韓國PLEDIS娛樂在2024年推出的六人男子團體，也是男團SEVENTEEN的師弟團，成員包括SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN。他們在2024年1月正式出道，主打歌〈plot twist〉朗朗上口又青春的風格瞬間爆紅，TWS在舞台上充滿活力的少年魅力，逐漸累積韓國及海外人氣。