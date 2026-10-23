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▲承辦演唱會的苗栗縣勞工及青年發展處宣布演唱會如期舉行。（圖／翻攝自苗栗好青年FB）

▲今晚演唱會由白冰冰、吳宗憲等藝人領軍、齊豫壓軸演出。（圖／翻攝自苗栗縣府官網）

薔琵颱風來勢洶洶，今（23）日全台除了金門縣以外，皆宣佈停班停課。苗栗縣政府網站公告候選人號次抽籤、勞工退休制度說明會順延，卻宣布「山釀青春演唱會」照常舉行，讓一堆民眾傻眼，湧入「苗栗好青年」的臉書粉絲團灌爆留言，直呼「太扯了」，認為演唱會不延期簡直就是在無視風雨、草菅人命。山釀青春演唱會原先就公告在23、24日晚間於苗栗巨蛋體育館舉行，卡司包含白冰冰、台一線、明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅、吳宗憲、齊豫、葛兆恩、Givemefive少女隊、陳思瑋、林福臨、張詠潔、蔡亞露、艾薇、玖壹壹。這場活動由苗栗縣政府主辦，並由苗栗縣政府勞工及青年發展處承辦，開放民眾免費索票，本意是想邀請大家共襄盛舉，但今日全台幾乎都停班停課，薔琵颱風風雨明顯，演唱會卻不宣布延期，還發文表示：「等候您的溫柔蒞臨，出門遠行之際，請務必放慢腳步、注意行車安全」，這照常舉行的公告讓許多民眾都氣壞了。大家紛紛留言灌爆勞工處的臉書粉絲團，「硬堅持不延期，如果有長輩要出門參加不幸發生意外怎麼辦？其他活動都延期了，只有山釀演唱會硬要照常舉辦，真的視人身安全如糞土」、「火車西部幹線都停駛了，是要怎麼去啦！要大家冒著風雨去，然後中間再出意外嗎？實在是很不懂停班停課，演唱會居然不延期，苗栗國神邏輯」、「苗栗縣政府是看不懂停班停課嗎？」目前苗栗縣政府依舊沒有改期的打算出現，而按照表演名單來看，今晚將登台的是明亮、黃妃、黃連煜、張涵雅與吳宗憲，最後由齊豫壓軸。