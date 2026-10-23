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姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔／《嗨！營業中－第六季》

胡瓜（胡自雄）、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安／《胡來旅行社》

孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝／《飢餓遊戲》

雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）／《人生幹大事上山吧！台灣隊》

利特、温昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯／《廚師的迫降：客家廚房2》

Super Junior隊長利特以《廚師的迫降：客家廚房2》入圍第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，更擔任「最具人氣綜藝節目獎」頒獎嘉賓，沒想到薔琵颱風攪局，節目類頒獎典禮將延到25日舉行，利特來台的班機也被取消，確定無法出席金鐘獎。《廚師的迫降：客家廚房2》入圍實境節目獎、主持人獎以及最具人氣綜藝節目獎，未料颱風攪局，利特的班機遭到取消，無緣參與金鐘盛事。據悉，利特原本非常期待能以入圍者身分參加典禮，還特別訂製服裝。對於無法出席頒獎典禮，利特直呼，非常珍惜與《廚師的迫降：客家廚房》團隊的緣分，能一起完成作品，對他而言是非常珍貴的經驗，雖然最後無法到場，但也為節目和所有入圍者獻上祝福。