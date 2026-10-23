我是廣告 請繼續往下閱讀

中度颱風「薔琵」（CHAMPI）持續逼近日本沖繩縣先島群島，當地風雨威脅升高。《日本放送協會》（NHK）23日清晨報導，日本氣象廳警告，先島群島可能出現「足以摧毀部分住宅」的猛烈強風，宮古島及八重山地方也不排除形成「線狀降水帶」，大雨災害風險恐在短時間內急遽升高，呼籲民眾提高警覺，密切留意最新防災資訊。根據日本氣象廳資料，薔琵23日上午7時位於沖繩以南海域，以每小時15公里的速度向西北移動，中心氣壓為955百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，最大瞬間風速每秒60公尺，暴風圈已涵蓋先島群島，當地風勢持續增強。日本氣象廳觀測顯示，截至23日上午6時前的3小時內，與那國機場測得最大瞬間風速每秒32.4公尺，波照間島為每秒29.4公尺，石垣機場也達每秒28.8公尺。氣象廳預測，先島群島23日最大風速可能達每秒40公尺，最大瞬間風速達每秒55公尺，部分地區恐出現足以摧毀住宅的猛烈強風。除了暴風威脅，日本氣象廳也在23日凌晨4時38分，針對沖繩縣宮古島及八重山發布「線狀降水帶半日前預測」，指出當地可能於23日午後至24日清晨，形成線狀降水帶，導致大雨災害風險急遽升高。氣象廳預估，截至24日上午6時的24小時內，沖繩局部地區累積雨量可能達250毫米。若線狀降水帶形成，局部地區可能持續遭遇強降雨，增加淹水及土石災害風險。海況方面，沖繩及鹿兒島縣奄美地方，則須留意長浪與高浪，先島群島至24日可能出現浪高12公尺的猛烈海浪。《NHK》並指出，西日本及東日本也可能受到鋒面影響，在颱風接近前就出現大雨。隨著薔琵持續移動，日本各地仍須密切關注降雨變化及防災資訊，至於實際影響範圍，有待依據颱風後續路徑與最新氣象觀測進一步確認。原文連結：