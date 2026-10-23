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▲李心潔家庭、事業都照顧得很好。（圖／翻攝自微博@李心潔）

李心潔今年以《回魂計》首度入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，劇中她飾演一心要替女兒報仇的母親，私下她也是一名溫暖的媽媽，能為了孩子放棄很多事。李心潔的導演老公彭順曾外遇，而她選擇原諒，並生下雙胞胎兒子，事實上，彭順和前妻還有一名女兒，李心潔在27歲時就當了繼母，當初女兒才2歲，突然喊她一聲媽媽，李心潔說，那天就像她和女兒的定情日。李心潔2023年在《三立娛樂星聞》的訪問中聊到和女兒之間的感情，一開始相處時，她跟女兒說，可以先叫她阿姨就好，沒想到女兒在相處的3天裡，一次都沒開口叫她，直到有天李心潔要去海邊，女兒才脫口「媽媽」2字。李心潔回憶，那天就像是母女倆的定情日，是一輩子的。後來女兒長大了，一家人在泰國生活，李心潔正在拍戲，有空時也會開車送女兒上學，有次女兒一直不下車，直到送她到教室才發現，原來女兒想讓大家知道「自己也有媽媽」。當下李心潔就決定先把事業放在一旁，將重心放在家庭，「我覺得我的事業可以以後再去努力，但我女兒的成長是不會停下來的，我現在回看覺得很值得。」李心潔與彭順在2002年因合作電影《見鬼》擦出愛火，兩人愛情長跑8年後，於2010年在馬來西亞邦咯島舉行婚禮。然而彭順在2014年被拍到與演員李悅彤親吻，爆出婚外情。李心潔最終選擇原諒，她還曾在受訪時提到：「12年的感情不是三言兩語可以說清楚的。」2016年生下雙胞胎兒子。