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美國總統川普（Donald Trump）於週四在社群媒體上公開發難，直接點名痛批NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對國家極度不敬。起因是詹姆斯在當地時間周二代表費城76人隊出戰紐約尼克隊的賽季揭幕戰前，於演奏美國國歌期間未保持肅立，反而自顧自地在場邊模擬揮桿與投籃動作。川普憤怒發文怒斥詹姆斯舉止「太不像話了」，並嚴正要求他公開向為國捐軀的美國英雄們道歉。這起爭端發生於紐約麥迪遜廣場花園球館。在揭幕戰賽前的「星條旗之歌」國歌演奏儀式中，76人全體球員並肩列隊肅立，然而身披全新戰袍迎來費城首秀的41歲老將詹姆斯，卻被現場鏡頭捕捉到一邊聽著國歌，一邊若無其事地在隊伍中做出高爾夫揮桿動作，甚至還做起跳投的熱身手勢。此段影片在社群網路上曝光後迅速瘋傳，引來兩極評價與保守派的強烈不滿。向來對國歌儀式高度敏感的美國總統川普，隨後在個人社群平台上轉發該段爭議影片，並寫下措辭極為嚴厲的譴責：「我打從一開始就說過他一無是處，太不像話了（a TOTAL DISGRACE）！在聆聽我們國歌的時候，勒布朗・詹姆斯極度不尊重我們的國家！勒布朗・詹姆斯應該向所有為美國國旗、以及為我們國家所代表的一切而犧牲的偉大美國勇士與英雄們道歉！」面對川普的公開砲轟，詹姆斯與其公關團隊目前尚未向媒體做出任何正式回應。而迎來個人破紀錄第24個賽季的詹姆斯，週四晚間將隨76人回到主場迎戰老東家克里夫蘭騎士隊。事實上，川普與詹姆斯之間的唇槍舌劍已延續長達數年。早在2017年詹姆斯效力騎士隊期間，就曾公開在推特上痛斥川普是「混蛋」，並在比賽中穿上印有「平權」字樣的球鞋，直言絕不容許川普定義國家的價值；2018年詹姆斯更公開宣示「絕對不會乖乖閉嘴只打球」，積極投入平權與選民動員，並長年公開力挺川普的政治對手。川普也多次對詹姆斯展開反擊，過去曾公開嘲諷詹姆斯的智商，並在今年7月被問及「史上最佳球員（GOAT）」要在喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯之間二選一時，毫不猶豫選擇了喬丹，更直言「我只喜歡那些喜歡我的人」。