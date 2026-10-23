中颱薔琵暴風圈今（23）日凌晨4點正式觸陸，全台防颱警戒升級！中央氣象署示警，北部與東北部降雨持續增強，易有大雨或局部豪雨；且12級強風區域中午至傍晚將由新北、宜蘭、中彰雲一帶向南擴展至嘉義沿海，宜蘭更面臨13級強陣風。今明為風雨最劇烈時段，民眾務必嚴加戒備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡薔琵清晨四點觸陸！暴風圈籠罩全台警戒中

氣象署表示，中颱薔琵暴風圈已於今日凌晨4點正式接觸台灣陸地，目前陸上警報涵蓋台灣本島、澎湖與馬祖。預報中心副主任伍婉華提醒，今日一整天至明日清晨是颱風影響最劇烈階段，全台風雨全面升級。

▲伍婉華指出薔琵傍晚恐減速不規則運動，12級強風中午起南擴至嘉義。（圖／翻攝氣象署Youtube直播）
▲伍婉華指出薔琵傍晚恐減速不規則運動，12級強風中午起南擴至嘉義。（圖／翻攝氣象署Youtube直播）
🟡12級強風南擴嘉義！新北宜蘭中彰雲警戒

陸上強風範圍顯著擴大！清晨新北、宜蘭、台中、彰化及雲林已出現12級強陣風；中午至傍晚，12級強風區域將進一步向南擴展至嘉義沿海，宜蘭陣風更將增強至13級。

究竟「12級強風」有多可怕？依氣象署蒲福風級定義，12級風速約時速118至133公里，相當於國道狂飆車速；在陸上極為少見，不僅行人完全無法站立，大樹極易被連根拔起、鐵皮招牌被掀翻吹落，致災危險性極高。

🟡北部東北部防豪雨！宜蘭山區慎防超大豪雨

隨颱風環流移入，北部與東北部降雨時間長且伴隨強陣雨。氣象署示警，北部山區有局部大豪雨，宜蘭山區更面臨「超大豪雨」威脅，其他地區亦有短暫陣雨，雨勢預計持續累積至明日上午才稍見緩和

▲氣象署定量降雨預報顯示，北部與宜蘭山區紫爆，嚴防致災超大豪雨。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）
▲氣象署定量降雨預報顯示，北部與宜蘭山區紫爆，嚴防致災超大豪雨。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）
🟡颱風傍晚恐減速！受地形干擾防不規則運動

氣象署提醒，薔琵逼近過程中，傍晚移動速度恐稍微減弱，且受地形干擾恐有不規則運動，風雨侵襲時間恐拉長。此外，花東地區受背風沉降影響有焚風發生機率，全台民眾防颱切勿掉以輕心。


相關新聞
徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...