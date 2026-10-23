中颱薔琵暴風圈今（23）日凌晨4點正式觸陸，全台防颱警戒升級！中央氣象署示警，北部與東北部降雨持續增強，易有大雨或局部豪雨；且12級強風區域中午至傍晚將由新北、宜蘭、中彰雲一帶向南擴展至嘉義沿海，宜蘭更面臨13級強陣風。今明為風雨最劇烈時段，民眾務必嚴加戒備。
🟡薔琵清晨四點觸陸！暴風圈籠罩全台警戒中
氣象署表示，中颱薔琵暴風圈已於今日凌晨4點正式接觸台灣陸地，目前陸上警報涵蓋台灣本島、澎湖與馬祖。預報中心副主任伍婉華提醒，今日一整天至明日清晨是颱風影響最劇烈階段，全台風雨全面升級。
🟡12級強風南擴嘉義！新北宜蘭中彰雲警戒
陸上強風範圍顯著擴大！清晨新北、宜蘭、台中、彰化及雲林已出現12級強陣風；中午至傍晚，12級強風區域將進一步向南擴展至嘉義沿海，宜蘭陣風更將增強至13級。
究竟「12級強風」有多可怕？依氣象署蒲福風級定義，12級風速約時速118至133公里，相當於國道狂飆車速；在陸上極為少見，不僅行人完全無法站立，大樹極易被連根拔起、鐵皮招牌被掀翻吹落，致災危險性極高。
🟡北部東北部防豪雨！宜蘭山區慎防超大豪雨
隨颱風環流移入，北部與東北部降雨時間長且伴隨強陣雨。氣象署示警，北部山區有局部大豪雨，宜蘭山區更面臨「超大豪雨」威脅，其他地區亦有短暫陣雨，雨勢預計持續累積至明日上午才稍見緩和。
🟡颱風傍晚恐減速！受地形干擾防不規則運動
氣象署提醒，薔琵逼近過程中，傍晚移動速度恐稍微減弱，且受地形干擾恐有不規則運動，風雨侵襲時間恐拉長。此外，花東地區受背風沉降影響有焚風發生機率，全台民眾防颱切勿掉以輕心。
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氣象署表示，中颱薔琵暴風圈已於今日凌晨4點正式接觸台灣陸地，目前陸上警報涵蓋台灣本島、澎湖與馬祖。預報中心副主任伍婉華提醒，今日一整天至明日清晨是颱風影響最劇烈階段，全台風雨全面升級。
陸上強風範圍顯著擴大！清晨新北、宜蘭、台中、彰化及雲林已出現12級強陣風；中午至傍晚，12級強風區域將進一步向南擴展至嘉義沿海，宜蘭陣風更將增強至13級。
究竟「12級強風」有多可怕？依氣象署蒲福風級定義，12級風速約時速118至133公里，相當於國道狂飆車速；在陸上極為少見，不僅行人完全無法站立，大樹極易被連根拔起、鐵皮招牌被掀翻吹落，致災危險性極高。
🟡北部東北部防豪雨！宜蘭山區慎防超大豪雨
隨颱風環流移入，北部與東北部降雨時間長且伴隨強陣雨。氣象署示警，北部山區有局部大豪雨，宜蘭山區更面臨「超大豪雨」威脅，其他地區亦有短暫陣雨，雨勢預計持續累積至明日上午才稍見緩和。
氣象署提醒，薔琵逼近過程中，傍晚移動速度恐稍微減弱，且受地形干擾恐有不規則運動，風雨侵襲時間恐拉長。此外，花東地區受背風沉降影響有焚風發生機率，全台民眾防颱切勿掉以輕心。