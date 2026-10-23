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薔琵颱風暴風圈今晨觸陸！路徑可能更靠近台灣

▲氣象署發布薔琵最新海陸警報，暴風圈今晨觸陸籠罩全台，警戒範圍擴大。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

須留意導引氣流偏弱及地形交互作用，可能造成短暫偏折或不規則移動，仍不能排除更靠近、甚至有登陸可能

薔琵颱風移動速度慢！北部、宜花紫爆恐有豪雨

▲今天北部、東半部降雨逐漸增加，周五至周六北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑持續朝向北北西轉北方向進行，暴風圈於今（23）日清晨4時接觸台灣東部陸地，預估上午陸續籠罩全台，將對台灣各地造成威脅。，非必要請勿外出。根據氣象署最新資料表示，薔琵颱風持續向北北西轉北移動，並於今晨4時暴風圈已接觸台灣東半部陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，針對薔琵颱風路徑，台灣颱風論壇分析，今晚至明日這段時間，移動速度偏慢，。若後續沒有明顯變化，預估明（24）日午後將加速轉向東北，夜晚逐漸遠離台灣。不過台灣颱風論壇提醒，薔琵颱風強度減弱，但風雨威脅仍在，薔琵移速放慢，持續翻攪海水，使較冷的深層海水湧升、海洋供能減少，強度將逐漸減弱，但環流依然廣大，強風影響範圍仍廣，不能因颱風減弱，就放鬆或輕忽。針對未來風雨重點，台灣颱風論壇指出，，提醒民眾外頭危險，非必要請避免外出。