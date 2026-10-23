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▲金鐘61準視后，左起楊貴媚、邵雨薇、鍾欣凌、謝欣穎、柯佳嬿。（圖／翻攝自臉書）

✩戲劇節目女主角獎入圍名單

和有婦之夫林俊逸暗通款曲，被正宮抓到偷情證據， 並遭對方狠甩巴掌教訓。由於她過去沒有嘗試過這樣的角色，非常有挑戰性，這也是她繼《雨後驕陽》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》之後第三次入圍女主角獎，而前兩次她都有順利拿下獎座哦！《拜六禮拜》可在 Netflix 與 Hami Video影劇館Plus 等串流平台線上看全集。



▲金鐘61準視帝，左起陳澤耀、曾敬驊、莊凱勛、謝章穎、周渝民。（圖／翻攝自臉書、IG） ✩戲劇節目男主角獎入圍名單



周渝民／我們與惡的距離II



周渝民飾演精神科醫生，人物故事橫跨20年，從前期和謝欣穎的小情小愛，到妻兒命喪火場，這個角色最初是個樂觀的理想主義者， 但遭逢人生重大意外後，讓他逐漸變得沉重和抑鬱。《我們與惡的距離II》在CATCHPLAY+全劇 10 集已完整上架。



莊凱勛／都市開基祖



莊凱勛在《都市開基祖》中飾演90年代的捷運工頭阿財，帶領工班兄弟投入隧道工程，在為生活與夢想奮鬥的同時， 意外挖出一把神秘武士刀，隨後接連發生難以解釋的詭異事件。全劇可在MyVideo收看。



陳澤耀／監所男子囚生記



馬來西亞男星陳澤耀飾演核心主角之一「阿耀」（高志耀），因欠債被迫入監擔任菜鳥管理員，實際任務是當幫派黑手的「內應」，照顧並協助獄中的幫派老大，是一部看了讓人又笑又哭的戲。全劇可在愛奇藝國際站、MyVideo、CATCHPLAY觀看。



曾敬驊／如果我不曾見過太陽



曾敬驊飾演男主角「李壬曜」，因犯下殺人罪入獄，然而他的犯案動機，其實是想替女主角清除過去傷害過她的人，而自己也是那個人。故事橫跨高中校園時期的青澀純真，到成年後淪為階下囚的沉重現實。曾敬驊在劇中需要展現從陽光少年一步步走入黑暗的極端心理變化。全劇可在Netflix觀看，分為一、二部曲。



謝章穎／零日攻擊－蛇仔



在台劇《零日攻擊》中，謝章穎飾演第二單元《蛇仔》的男主角，是一名 在社會底層掙扎、受盡挫折的貧困青年，有突破性演出，包含全裸及親密戲。全劇可在公視+收看。



更多「2026金鐘獎」相關新聞。

第61屆金鐘獎頒獎典禮原預計23日、24日舉辦，但因為颱風「薔琵」來勢洶洶，今（23）日北北基停班課，節目類頒獎也順延至25日，而明日的戲劇類頒獎依舊令人期待，不妨利用今天好好複習一下，今年準視帝、視后的作品吧！其中金鐘常客鍾欣凌也在名單內，不過還有得獎運超強的柯佳嬿，以及楊貴媚的《我們與惡的距離II》都是呼聲很高的做品，《NOWNEWS今日新聞》也幫大家整理出，這些作品現在可以在哪個平台收看。邵雨薇飾演廣告女強人「朱欣葵」，卻因為一通電話，踏進動物園化身實習保育員，從辦公室日常到與每天和動物相伴，她的人生也起了巨大變化，為了體驗保育員的工作，邵雨薇踏進犀牛糞便池，餵養、清潔到照護都自己來，她也形容這部戲讓她找回「初心」，《動物園》是台灣首部以動物園為主題的療癒系職人劇，柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》中再度挑戰多重人格，學生時期因遭到壞學生欺辱，將自己的心封閉，長大後出現解離症狀，直到曾敬驊的出現，才慢慢打開心防，然而曾敬驊也為了替她報仇，把欺負她的那些人全都殺掉，最後開放式結局耐人尋味。楊貴媚在《我們與惡的距離II》中飾演政壇大姐大高張玉敏，利用小三的女兒政茗（謝欣穎 飾）拉選票，害她被侵犯、改名離家。楊貴媚演出了人性的善惡，讓觀眾看得又愛又恨，一邊大讚她演的真好，一邊又忍不住罵她實在太壞了。謝欣穎和楊貴媚今年「網內互打」，她在劇中飾演小三的女兒「高政茗」，從小就希望獲得大媽肯定，沒想到一次飯局上被灌醉，遭到侵犯，也讓她徹底看清這個家，後來改名換姓，和黃鐙輝飾演的羅自強結婚，生下一雙兒女，未料羅自強因思覺失調症發作犯罪，將他們一家捲入萬丈深淵，謝欣穎幾乎全素顏演出，那種對生活的無力感，讓觀眾看了都跟著落淚。鍾欣凌《拜六禮拜》首度嘗試小三角色，