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▲金鐘獎昨晚發布節目類頒獎典禮的延期公告。（圖／翻攝自金鐘獎FB）

📌以下整理關於金鐘獎歷史演變與重要轉折的5項常見QA：

受到薔琵颱風影響，今（23）日全台除了金門以外，全數停班停課，原定在今晚舉行的金鐘獎節目類頒獎典禮也延期至25日舉行，這是金鐘獎舉辦以來，首度因颱風延期。而金鐘獎歷史上，也曾有過停辦經驗，發生在民國68年，當時因台美斷交衝擊政治局勢、社會氛圍也受到影響，第15屆金鐘獎才延期至隔年舉行。第一屆金鐘獎於1965年（民國54年）7月10日舉行，至今已過61年，歷史上從未因颱風有過延期，今年是首次。薔琵颱風中心雖未登陸台灣，但它已達中颱等級，外圍環流嚴重影響台灣，導致各地風雨猛烈，因此今日本島皆宣布停班停課；金鐘獎考量到來賓、觀眾的安全，也跟著宣布「節目類」頒獎典禮延期至25日，但原定在24日舉辦的「戲劇類」頒獎典禮則會如期舉行。至於金鐘獎有無停辦經驗？歷史上發生過一次，就是1979年（民國68年）台美斷交之際。當時美國總統卡特宣布台美雙方自1月1日起終止外交關係，對台灣造成劇烈衝擊，因此當年本來訂在3月舉辦的金鐘獎直接選擇停辦，第15屆金鐘獎在隔年1980年（民國69年）才舉行。不過三金之一的金馬獎不受此事影響，因為金馬獎是在年底才舉辦的，當時社會氛圍已恢復穩定，政府主打自強不息的口號，所以年底的金馬獎才會如期舉行。金曲獎則是因為1990年才迎來首屆，所以也沒碰上台美斷交事件，沒有停辦問題。A： 金鐘獎創立於1965年（民國54年）。「金鐘」這個名稱取自中國傳統語彙中的「編鐘為立制之器，警世廣化」，意指廣播與電視媒體具有警世教化、傳承文化的社會責任，希望透過這個獎項鼓勵優質的廣播與電視節目。A： 沒有，最初只有廣播節目。1965年首屆金鐘獎創立時僅設有廣播類獎項。直到1971年（第7屆），隨著臺灣電視普及與電視台陸續開播，才正式將電視節目納入獎項評比，成為廣播與電視合辦的盛會。A： 這是為了因應產業專業化與典禮時長的調整。早期廣播與電視是在同一天、同一場典禮頒發。但隨著影視產業規模擴大、獎項數量大幅增加，合辦導致典禮過長且模糊焦點。政府於1993年（第28屆）首度將廣播與電視分開舉辦典禮，並在後續發展中確定了廣播與電視各自獨立頒獎的模式。A： 早期金鐘獎是以「新聞局獎勵民營廣播事業」為出發點，評選對象多以「廣播電台」或「節目單位」等團體為主，而非針對個人獎項。直到1980年（第15屆）進行重大改革後，才正式確立了個人專業獎項（如男／女演員獎、導演獎、主持人獎等），讓幕前幕後的個人從業者能以個人身份獲得殊榮與表揚。A： 主因是電視產業爆發、專業分工細化，以及典禮超時問題。隨著台劇（如串流平台劇集）製作規格大升級，綜藝與戲劇從業人員的規模與關注度皆創新高。2022年（第57屆）文化部正式宣布將電視金鐘獎拆分為「節目類」與「戲劇類」連續兩天舉辦，不僅讓各領域專業人員能獲得更充分的頒獎時間與尊重，也改善了過去典禮嚴重超時的狀況。